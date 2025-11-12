ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए कर रहा था तस्करी, 544 किलो डोडा-पोस्त सहित गिरफ्तार

एएनटीएफ के शिकंजे में तस्करी का आरोपी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : नशे की तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास 544 किलो डोडा-पोस्त, चोरी की लग्जरी गाड़ी, 35 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है. एएनटीएफ और पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ ऑपेरशन वज्र प्रहार चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि नशे की तस्करी के आरोप में बाड़मेर के सरली निवासी गोकलराम जाट को गिरफ्तार किया गया है. वह करीब 15 साल से नशे की तस्करी में लिप्त है. इस दौरान वह कई बार जेल भी गया. महिला मित्र के खर्चे पूरे करने के लिए बना तस्कर : उन्होंने बताया कि आरोपी को कम उम्र से ही महंगी गाड़ियों का शौक लग गया था. बाद में उसकी एक महिला मित्र बनीं. अपने और महिला मित्र के महंगे शौक पूरे करने के लिए वह अपराध की दुनिया में आ गया. पहले 2011 से 2015 तक उसने शराब की तस्करी की. वह हरियाणा से शराब गुजरात पहुंचाने लगा. साल 2016 से वह डोडा-पोस्त की तस्करी करने लगा. इसे भी पढ़ें: घंटी बजाकर देता था सिग्नल, पाकिस्तान से फेंकी जाती थी हेरोइन, ऐसे पकड़ा गया तस्कर