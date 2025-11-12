ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए कर रहा था तस्करी, 544 किलो डोडा-पोस्त सहित गिरफ्तार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम.

एएनटीएफ के शिकंजे में तस्करी का आरोपी
एएनटीएफ के शिकंजे में तस्करी का आरोपी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
जयपुर : नशे की तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास 544 किलो डोडा-पोस्त, चोरी की लग्जरी गाड़ी, 35 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है. एएनटीएफ और पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ ऑपेरशन वज्र प्रहार चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. आईजी (एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि नशे की तस्करी के आरोप में बाड़मेर के सरली निवासी गोकलराम जाट को गिरफ्तार किया गया है. वह करीब 15 साल से नशे की तस्करी में लिप्त है. इस दौरान वह कई बार जेल भी गया.

महिला मित्र के खर्चे पूरे करने के लिए बना तस्कर : उन्होंने बताया कि आरोपी को कम उम्र से ही महंगी गाड़ियों का शौक लग गया था. बाद में उसकी एक महिला मित्र बनीं. अपने और महिला मित्र के महंगे शौक पूरे करने के लिए वह अपराध की दुनिया में आ गया. पहले 2011 से 2015 तक उसने शराब की तस्करी की. वह हरियाणा से शराब गुजरात पहुंचाने लगा. साल 2016 से वह डोडा-पोस्त की तस्करी करने लगा.

एक महीने पहले आया जेल से, तीन बार खेप पहुंचाई : बाड़मेर पुलिस ने उसे 2018 में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा. फिर 15 महीने जेल में बिताने के बाद वह बाहर आया. वह निंबाहेड़ा में नशे की तस्करी के एक मामले में भी वांछित था और फरारी काट रहा था. उसे 2024 में गिरफ्तार किया गया. वह पिछले महीने 10 अक्टूबर को ही जेल से छूटा है. एक महीने में उसने तीन बार मेवाड़ से नशे की सप्लाई मारवाड़ तक पहुंचाई और अब फिर से एएनटीएफ के हत्थे चढ़ गया.

पांच राज्यों की फर्जी नंबर प्लेट, थोड़ी दूर पर बदलता : उन्होंने बताया, गाड़ी में डोडा-पोस्त की तस्करी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एएनटीएफ ने पीछा किया. इस बीच जोधपुर कमिश्नरेट और जोधपुर ग्रामीण पुलिस की भी मदद ली और लगातार पीछा कर आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की. चारों तरफ से घिरने के बाद आरोपी ने पिस्तौल तानकर बचने का प्रयास किया. लेकिन पकड़ा गया. हालांकि, उसका एक साथी बचकर फरार हो गया. उसकी गाड़ी में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी मिली हैं. पड़ताल में सामने आया कि वह बचने के लिए हर 50-60 किलोमीटर के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेता था.

RAJASTHAN POLICE
544 किलो डोडा पोस्त
DRUG SMUGLLING
ANTI NARCOTICS TASK FORCE

