पलामू में 30 लाख के अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, आरोपी का पश्चिम बंगाल में साइबर ठगी का भी है कनेक्शन
पलामू में अफीम की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है. लाखों के अफीम के साथ एक तस्कर पकड़ा गया है.
Published : November 20, 2025 at 2:06 PM IST
पलामू: 30 लाख रुपये के अवैध अफीम के साथ पलामू पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध से जुड़ी बड़ी घटनाओं का आरोपी. आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने की है.
सर्च अभियान में पुलिस को मिली सफलता
एसपी ने बताया कि पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के इलाके में एक कार से अफीम की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया है. सर्च अभियान के क्रम में एक कार को रोका गया. कार के अंदर बैठे व्यक्ति के बैग से 6.523 ग्राम अफीम बरामद हुआ.
आरोपी चैनपुर थाना क्षेत्र का है निवासी
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि एसीबी के डाटा के अनुसार एक किलो अफीम की कीमत पांच लाख है. अफीम के साथ चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ के अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया है. अभिषेक कुमार बाहर के तस्कर को अफीम की डिलीवरी देने वाला था. तस्कर ने पलामू-चतरा सीमा से अफीम की खरीद की थी. यह खेप कई किस्तों में खरीदी गई थी.
आरोपी का आपराधिक इतिहास
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है. बंगाल में लाखों के साइबर अपराध के मामले में अभिषेक कुमार आरोपी है. बंगाल के विधाननगर में टेलीग्राम के माध्यम से एक व्यक्ति से 18 लाख की ठगी हुई थी.
तस्कर अभिषेक कुमार ने छह अलग-अलग पैकेट में अफीम को पैक किया था. पुलिस के छापेमारी अभियान में डीएसपी राजीव रंजन, सब इंस्पेक्टर तंजीलुल मन्नान, टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान, एएसआई संदीप राम अजय कुमार साहू अजय सिंह सुमित कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे.
