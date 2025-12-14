हजारीबाग में दो अफीम तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख का नशे का सामान बरामद
हजारीबाग में लगभग 15 लाख रुपए की नशीले पदार्थ के साथ दो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
हजारीबाग: रांची-पटना रोड इन दिनों पूरे राज्य भर में अफीम तस्करी के लिए जाना जा रहा है. जब भी पुलिस को जानकारी मिलती है तो अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी करती है. हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है. वहीं दो हार्डकोर तस्कर को भी गिरफ्तार किया है.
तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग पुलिस उस टेल को तलाश कर रही है, जो इस गोरखधंधा में लगे हुए हैं. बताया जाता है कि खूंटी से मादक पदार्थ दूसरे जगह ले जाया जा रहा था. तभी रास्ते में ही पुलिस ने मादक पदार्थ और दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, जहां यह नशीला पदार्थ पहुंचना था.
सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम और डोडा की खरीद-बिक्री करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था. कनहरी पहाड़ के समीप चेकिंग के दौरान चरही की ओर से आ रहे एक सफेद चार पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया. कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे. पीछा कर पुलिस ने कार को ओवरटेक कर पकड़ लिया.
खूंटी से बरही ले जा रहा था अफीम
एसडीपीओ ने बताया कि तलाशी में कार की डिक्की से 1.980 किलोग्राम अफीम, 20 किलोग्राम डोडा, 5500 रुपए नगद और तीन मोबाइल बरामद किया गया. उन्होंने कहा कि बरामद डोडा और अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ईशु कुमार सिंह उर्फ नन्हे और विजय कुमार गुप्ता उर्फ बिक्कु के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह मादक पदार्थ खूंटी जिले के तमाड़-रायडीह से बरही की ओर ले जा रहे थे.
