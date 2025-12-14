ETV Bharat / state

हजारीबाग में दो अफीम तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख का नशे का सामान बरामद

हजारीबाग: रांची-पटना रोड इन दिनों पूरे राज्य भर में अफीम तस्करी के लिए जाना जा रहा है. जब भी पुलिस को जानकारी मिलती है तो अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी करती है. हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है. वहीं दो हार्डकोर तस्कर को भी गिरफ्तार किया है.

तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग पुलिस उस टेल को तलाश कर रही है, जो इस गोरखधंधा में लगे हुए हैं. बताया जाता है कि खूंटी से मादक पदार्थ दूसरे जगह ले जाया जा रहा था. तभी रास्ते में ही पुलिस ने मादक पदार्थ और दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, जहां यह नशीला पदार्थ पहुंचना था.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम और डोडा की खरीद-बिक्री करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था. कनहरी पहाड़ के समीप चेकिंग के दौरान चरही की ओर से आ रहे एक सफेद चार पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया. कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे. पीछा कर पुलिस ने कार को ओवरटेक कर पकड़ लिया.