बरेली में मार्फिन तस्कर गिरफ्तार; ट्रक से चार करोड़ की मार्फिन बरामद, टायरों के बीच में बना रखा था केबिन
पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 4:46 PM IST
बरेली : बारादरी थाना पुलिस ने मंगलवार को नशे के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने लगभग चार करोड़ रुपये कीमत की मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया. पकड़ा गया तस्कर अपने ट्रक में मॉर्फिन लेकर बरेली आया था. पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश पुलिस कर रही है.
अवैध मॉर्फिन के साथ गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि बरेली के बारादरी थाने की पुलिस ने ट्रक मालिक को चार किलो से अधिक अवैध मॉर्फिन के साथ गिरफ्तार किया है. पूछताछ की तो पता चला कि शाहजहांपुर के कटरा का रहने वाला सिराज अहमद खुद अपना ट्रक चलाता है और खाली ट्रक पंजाब लेकर जाता है.
एक लाख रुपये और अधिक मिलता था : उन्होंने बताया कि फिर वहां से 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से अवैध मॉर्फिन खरीद कर तस्करी कर लाता है. इतना ही नहीं, खाली ट्रक लाने और ले जाने के डीजल खर्चे के अलावा एक लाख रुपये और अधिक मिलता था. तस्कर सिराज अहमद अपना मोबाइल यहीं बरेली छोड़ कर जाता था, ताकि उसकी लोकेशन किसी को न मिले.
ट्रक के नीचे बने बॉक्स में रखी थी मार्फिन : उन्होंने बताया कि तस्कर सिराज अहमद को उसके ट्रक के नीचे टायरों के बीच में एक केबिन बना रखा था. उन्होंने बताया कि आरोपी को चार किलो से अधिक मॉर्फिन के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है. फरार उसके साथी सुरेंद्र शर्मा की तलाश की जा रही है. जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह भी पढ़ें : मणिपुर से मॉर्फिन लाकर यूपी में बनाते थे स्मैक; बरेली में छह ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 7 करोड़ का माल जब्त