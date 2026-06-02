गजब का जुगाड़! बाइक-कार के बाद अब घोड़ा बना बिहार में शराब तस्करों का हथियार
बेतिया में शराब तस्करी का नया ‘घोड़ा मॉडल’ फेल, 86 लीटर शराब के साथ तस्कर दबोचा गया, पुलिस ने दो घोड़े भी पकड़े. पढ़ें खबर-
Published : June 2, 2026 at 2:00 PM IST
बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में जगदीशपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो घोड़ों पर लदी 86 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. शराबबंदी के बावजूद तस्करों द्वारा घोड़ों का इस्तेमाल कर शराब ढोने का यह मामला सामने आया है.
गुप्त सूचना पर कार्रवाई: 31 मई की देर रात जगदीशपुर थानाध्यक्ष नीतीश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि नौतन दियारा क्षेत्र से शराब की खेप जगदीशपुर होते हुए आगे ले जाई जा रही है. सूचना पर तुरंत विशेष टीम गठित कर संभावित मार्गों पर निगरानी बिठाई गई.
तस्कर भागे, एक गिरफ्तार: पुलिस टीम ने जैसे ही घोड़ों के साथ संदिग्धों को घेरा, तस्कर भाग निकले. पुलिस ने पीछा कर एक को धर दबोचा जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. दोनों घोड़ों को भी कब्जे में ले लिया गया.
गिरफ्तार तस्कर की पहचान: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के डाबरिया गांव निवासी रविंदर यादव के रूप में हुई है. बरामद शराब मोतिहारी की ओर ले जाई जा रही थी. पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
डीएसपी का बयान: सदर-2 डीएसपी रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि शराब माफिया नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस चार कदम आगे है. उन्होंने कहा कि तस्करों को कोई भी भ्रम नहीं पालना चाहिए, पुलिस की नजर उनके नेटवर्क पर बनी हुई है.
पहला मामला नहीं: डीएसपी ने बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब घोड़ों से शराब तस्करी की गई हो. इससे पहले नौतन थाना पुलिस चार घोड़ों वाली खेप पकड़ चुकी है. दियारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का तस्कर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.
"यह पहला मामला नहीं है जब घोड़ों का इस्तेमाल शराब तस्करी में किया गया हो. इससे पहले भी नौतन थाना पुलिस चार घोड़ों के माध्यम से की जा रही शराब तस्करी का भंडाफोड़ कर चुकी है. दियारा क्षेत्रों की परिस्थितियों का फायदा उठाकर तस्कर अक्सर पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार चलाए जा रहे अभियान के कारण उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं."-रजनीश कांत प्रियदर्शी, सदर-2 डीएसपी
फरार आरोपी की तलाश: पुलिस ने फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बरामद शराब और घोड़ों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया है.
पुलिस की सतर्कता पर जोर: पश्चिम चंपारण पुलिस की इस सफलता से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.
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