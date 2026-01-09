ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां गुलदार की दो खाल और हड्डियों के साथ तस्कर गिरफ्तार, शिकार की जुटाई जा रही जानकारी

नैनीताल/देहरादून: नैनीताल के पैंगोट क्षेत्र से दो गुलदार की खाल और भारी मात्रा में हड्डियों के साथ एक वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार हुआ है. बरामद खालें और हड्डियां करीब 6 महीने पुरानी होने की संभावना है. बरामद खालें 7 और 6 फीट लंबी है. जबकि, हड्डियों का वजन करीब साढ़े चार किलो है. फिलहाल, एसटीएफ और वन प्रभाग की टीमें तस्कर से पूछताछ कर रही है. मामले में कई लोगों के भी शामिल होने की आशंका है.

दरअसल, उत्तराखंड एसटीएफ, नैनीताल पुलिस और नैनीताल वन प्रभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लेपर्ड की खाल और भारी मात्रा में गुलदार की हड्डियों के साथ एक वन्यजीव तस्कर को दबोचा है. टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि बागेश्वर क्षेत्र से वन्यजीव अंगों की तस्करी हो रही है. जिसका इनपुट एसटीएफ के पास आया था. जिस पर एसटीएफ की एक टीम को गोपनीय रूप से कार्रवाई के लिए लगाया गया था.

बीती 8 जनवरी को एसटीएफ को सूचना मिली कि तस्कर खालों को किसी बाहर की पार्टी को बेचने के लिए नैनीताल पहुंचा है. जिस पर एसटीएफ ने 9 जनवरी को नैनीताल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई करते हुए नैनीताल नगर पालिका रेंज क्षेत्र से एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी का नाम महेश सिंह कपकोटी है, जो मूल रूप से बागेश्वर का रहने वाला है. उसके पास से दो लेपर्ड की खाल और हड्डियां बरामद हुई है.