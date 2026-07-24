चतरा में नशे के कारोबार पर कार्रवाई, अवैध अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
चतरा में अवैध अफीम के साथ दो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : July 24, 2026 at 6:41 PM IST
चतराः जिला पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अफीम तस्करी के विरुद्ध चतरा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है.
सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में गठित गिद्धौर थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 709 ग्राम प्रतिबंधित अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और विभिन्न कंपनियों के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.
सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी चतरा सदर थाना क्षेत्र के उंटा गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्करों कि पहचान दयानंद कुमार और रामप्रवेश कुमार के रूप में हुई है.
एसडीपीओ के अनुसार दोनों तस्कर अफीम की खेप लेकर चौपारण की ओर जा रहे थे. ऐसे मे पुलिस को आशंका है कि हाईवे के रास्ते अफीम की खेप को इनके द्वारा आगे दूसरे राज्य में तस्करी के लिए भेजने की योजना थी. इसी दौरान चतरा-इटखोरी मुख्य मार्ग पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के बेल गाछ के समीप पुलिस ने दोनों को धर दबोचा. छापेमारी दल में गिद्धौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल देव, थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे.
एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने मामले में गिद्धौर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. साथ ही मामले में पुलिस अग्रतर कार्रवाई करने मे जुटी हैं. सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि अफीम तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद जिला में सक्रिय तस्कर नए-नए तरीकों से मादक पदार्थों की तस्करी का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में एसपी के निर्देश पर पुलिस लगातार तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है.
उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अफीम और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. तस्करी के इस अवैध कारोबार से जुड़े मुख्य तस्करों से लेकर सप्लायर और कुरियर तक, सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई अफीम तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान का हिस्सा है. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि मादक पदार्थों की तस्करी या उससे जुड़े किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि इस अवैध कारोबार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके.
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