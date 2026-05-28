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केदारनाथ यात्रा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, खच्चरों के चारे में छिपाकर ले जाई जा रही थी लाखों की शराब

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है. साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

Rudraprayag Liquor Smuggling
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 8:10 AM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा को नशामुक्त और सुरक्षित बनाए रखने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है. इसी कड़ी में चौकी फाटा पुलिस और एसओजी रुद्रप्रयाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खच्चरों के चारे की आड़ में ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी सीज कर दिया है.

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने खच्चरों के चारे में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की है. साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने एक वाहन को सीज किया है. पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देश पर यात्रा मार्गों में अवैध शराब की तस्करी, बिक्री और भंडारण के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान पुलिस टीम ने पिकअप वाहन संख्या UK12 CA 0723 को जांच के लिए रोका. वाहन में ऊपर से खच्चरों का चारा लदा दिखाई दे रहा था.

लेकिन जब पुलिस ने गहन तलाशी ली तो चारे के नीचे छिपाकर रखी गई 494 बोतल अवैध शराब बरामद हुई. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब ₹3.5 लाख बताई जा रही है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराब की खेप को कब्जे में लेकर वाहन सीज कर दिया व आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलजार अहमद पुत्र मोहम्मद मोहसीन निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश (हाल निवासी भक्तियाना, श्रीनगर) के रूप में हुई है.

इस कार्रवाई को सफल बनाने वाली टीम में चौकी प्रभारी फाटा उपनिरीक्षक दिनेश सती, आरक्षी अंकित, आरक्षी जगदीश, एसओजी के आरक्षी रविन्द्र सिंह रावत एवं आरक्षी देवेन्द्र सिंह शामिल रहे. पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने स्पष्ट कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा की पवित्रता भंग करने वाले और अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. यात्रा मार्ग पर पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा. कहा की उनका अभियान आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि यात्रा मार्ग पर पैनी नजर रखी जा रही है.

पढ़ें-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शराब और मांस की बिक्री, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

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