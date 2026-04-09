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ऑपरेशन NARCOS: हटिया रेलवे स्टेशन से अवैध गांजा बरामद, शिकंजे में एक तस्कर

रांची: जिला के रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन NARCOS के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. हटिया रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 16.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8.45 लाख रुपए आंकी गई है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के अनुसार, कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में RPF द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में RPF पोस्ट हटिया और CIB रांची की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया. प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर फुट ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में ट्रॉली बैग के साथ बैठा हुआ पाया गया.

संदेह के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम विशाल पुरकायत (उम्र लगभग 25 वर्ष) निवासी महराटोली, थाना जगन्नाथपुर, रांची बताया. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके बैग में गांजा रखा हुआ है. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विधिसम्मत तरीके से तलाशी ली गई.

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन NARCOS के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. हटिया स्टेशन पर की गई यह कार्रवाई हमारी टीम की सतर्कता और प्रतिबद्धता का परिणाम है. यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे परिसर को नशा मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है. इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. -पवन कुमार, कमांडेंट, आरपीएफ.

तलाशी के दौरान मिला साक्ष्य

तलाशी के दौरान एक नीले रंग के ट्रॉली बैग से एक पैकेट और काले रंग के ट्रॉली बैग से दो पैकेट गांजा बरामद किए गए. कुल तीन पैकेटों की जांच करने पर उनमें गांजा होने की पुष्टि हुई. सभी पैकेटों का वजन करने पर कुल 16.900 किलोग्राम गांजा पाया गया.