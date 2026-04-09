ETV Bharat / state

ऑपरेशन NARCOS: हटिया रेलवे स्टेशन से अवैध गांजा बरामद, शिकंजे में एक तस्कर

रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

Smuggler arrested with illegal ganja at Hatia Railway Station of Ranchi
RPF के शिकंजे में गांजा तस्कर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जिला के रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन NARCOS के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. हटिया रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 16.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8.45 लाख रुपए आंकी गई है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के अनुसार, कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में RPF द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में RPF पोस्ट हटिया और CIB रांची की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया. प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर फुट ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में ट्रॉली बैग के साथ बैठा हुआ पाया गया.

संदेह के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम विशाल पुरकायत (उम्र लगभग 25 वर्ष) निवासी महराटोली, थाना जगन्नाथपुर, रांची बताया. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके बैग में गांजा रखा हुआ है. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विधिसम्मत तरीके से तलाशी ली गई.

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन NARCOS के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. हटिया स्टेशन पर की गई यह कार्रवाई हमारी टीम की सतर्कता और प्रतिबद्धता का परिणाम है. यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे परिसर को नशा मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है. इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. -पवन कुमार, कमांडेंट, आरपीएफ.

तलाशी के दौरान मिला साक्ष्य

तलाशी के दौरान एक नीले रंग के ट्रॉली बैग से एक पैकेट और काले रंग के ट्रॉली बैग से दो पैकेट गांजा बरामद किए गए. कुल तीन पैकेटों की जांच करने पर उनमें गांजा होने की पुष्टि हुई. सभी पैकेटों का वजन करने पर कुल 16.900 किलोग्राम गांजा पाया गया.

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया

पूछताछ में आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. उसने बताया कि 4 अप्रैल को वह धुर्वा निवासी एक व्यक्ति के निर्देश पर अंगुल गया था, जहां से 7 अप्रैल को उसे दो ट्रॉली बैग दिए गए. इसके बाद वह ट्रेन संख्या 18403 एक्सप्रेस से हटिया पहुंचा, जहां चेकिंग के दौरान पकड़ा गया.

केस दर्ज

आरपीएफ के द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को जब्त गांजा के साथ GRPS हटिया को सौंप दिया गया है. इस मामले में NDPS एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई में RPF और CIB की संयुक्त टीम के अधिकारी और जवान शामिल थे, जिनकी सतर्कता से यह सफलता हासिल हुई.

इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन नार्कोस में आरपीएफ को बड़ी सफलता, हटिया रेलवे स्टेशन पर 14 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- मादक पदार्थों और मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 किलो गांजा जब्त, चार नाबालिगों का रेस्क्यू

इसे भी पढ़ें- लातेहार में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद, 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई कीमत

TAGGED:

CHECKING DRIVE AT RAILWAY STATION
अवैध गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार
RANCHI
GANJA AT HATIA RAILWAY STATION
ACTION AGAINST DRUGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.