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बिहार में 55 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, राजधानी ट्रेन से असम जाकर लाता था नशे की खेप

वैशाली में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

वैशाली: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. एसएसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हाजीपुर जंक्शन परिसर में घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा.

असम जाकर हेरोइन की खेप लाता था आरोपी