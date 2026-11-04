बिहार में 55 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, राजधानी ट्रेन से असम जाकर लाता था नशे की खेप
Vaishali Smuggler Arrested: एसएसपी शुभांक मिश्रा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : November 4, 2026 at 8:36 PM IST
वैशाली: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. एसएसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हाजीपुर जंक्शन परिसर में घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा.
असम जाकर हेरोइन की खेप लाता था आरोपी
गिरफ्तार तस्कर की पहचान अमरेश कुमार के रूप में हुई है, जो जिले के देसरी का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी राजधानी एक्सप्रेस से महीने में चार से पांच बार असम जाकर हेरोइन की खेप लाता था और वैशाली समेत आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई करता था.
आरोपी के एक अन्य साथी की भी पहचान
एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि इस धंधे में शामिल आरोपी के एक अन्य साथी की भी पहचान हुई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. वहीं, फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है. उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है.
276.83 ग्राम हेरोइन बरामद
एसडीपीओ ने आगे बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 276.83 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा 3170 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, दो आधार कार्ड और रेलवे टिकट भी जब्त किए गए हैं. बरामद मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
"कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 276.83 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा 3170 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, दो आधार कार्ड और रेलवे टिकट भी जब्त किए गए हैं. बरामद मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है."- सुबोध कुमार, एसडीपीओ
एसएसपी को मिली गुप्त सूचना
इस संबंध में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि घटना की गुप्त सूचना एसएसपी शुभांक मिश्रा को मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद उनके निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई. इसके बाद हाजीपुर जंक्शन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए घेराबंदी की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने बनवाए दो आधार कार्ड
एसडीपीओ के मुताबिक अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने दो आधार कार्ड बनवा रखे थे. इनमें से एक कथित फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल वह आलीशान होटलों में ठहरने के दौरान करता था, ताकि पुलिस की नजरों से बचा रह सके. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि असम से हेरोइन की खेप किन माध्यमों से मंगाई जाती थी और वैशाली सहित अन्य जिलों में इसकी सप्लाई किन लोगों तक होती थी.
इसे भी पढ़ें-
'ड्रग्स की सप्लाई देश के खिलाफ जंग से कम नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने हेरोइन केस में जमानत रद्द की
एक करोड़ की हेरोइन, नागालैंड से बिहार पहुंचे 2 तस्कर को दबोचा, मुजफ्फरपुर में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़