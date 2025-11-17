बिहार में 95 किलो गांजा जब्त, दिल्ली की नंबर प्लेट वाली गाड़ी से एक तस्कर गिरफ्तार
सीतामढ़ी पुलिस ने 95 किलो गांजा बरामद किया है. जिसकी कीमत लाखों में है. वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया. पढ़ें खबर-
November 17, 2025
सीतामढ़ी: बिहार की सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. सुरसंड थाना क्षेत्र के पठनपुरा स्थित कचरा भवन के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है.
पुलिस टीम ने की छापेमारी: थानाध्यक्ष लालकिशोर गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम तैयार की गई और अभियान चलाया गया. उसी दौरान पठनपुरा से रघुनाथपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर दिल्ली नंबर की कार को रोका गया.
चालक की फरार होने की कोशिश नाकाम: पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी सहित फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस की तत्परता से वाहन के साथ उसे पकड़ लिया गया. कार की तलाशी में छह पैकेट लाल रंग के जालीदार प्लास्टिक बोरे मिले, जिनमें गांजा जैसा मादक पदार्थ भरा था.
बरामद गांजे की मात्रा और कीमत: डीएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि कुल 94.436 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है. पकड़े गए आरोपी की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी संतोष कुमार साह उर्फ पलट साह के रूप में हुई है.
पुलिसकर्मी घायल, गिरोह की तलाश जारी: कार्रवाई के दौरान दारोगा अभिजीत सिंह घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. डीएसपी ने कहा कि गांजा तस्करी के गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है.
क्या कर रही है पुलिस: मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस ने गांजा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है. डीएसपी सुनीता कुमारी ने टीम की बहादुरी की सराहना की और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया है.
"पकड़े गए गांजा का कुल वजन 94.436 किलोग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य करीब 45 लाख रुपया है. गांजा तस्कर को पकड़ने के दौरान दारोगा अभिजीत सिंह जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है."- सुनीता कुमारी, डीएसपी
