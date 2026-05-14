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आगरा में 40 लाख के नकली नोट बरामद, दिल्ली से नागपुर में होनी थी 80 गड्डियों की सप्लाई

बैग में नोटों के 8 पैकेट मिले. ये नोट 500-500 के थे. जिसकी हर गड्डी में 100 नोट थे. तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

जीआरपी ने तस्कर को किया गिरफ्तार.
जीआरपी ने तस्कर को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; GRP Agra)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:32 PM IST

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आगरा : जीआरपी और आरपीएफ ने आगरा में 40 लाख रुपए के नकली नोटों की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया है. तस्कर दिल्ली से नकली नोट की खेप लेकर आगरा आया था. नकली नोटों की सप्लाई नागपुर में करनी थी. पूछताछ में नकली नोट की तस्करी के एक अंतरराज्यीय गैंग की जानकारी मिली है, जो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है. जिसका नेटवर्क जीआरपी खंगाल रही है. अभियुक्त के खिलाफ आगरा कैंट जीआरपी में मुकदमा दर्ज किया गया है.

आगरा कैंट के जीआरपी थाना पुलिस ने बुधवार रात प्लेटफॉर्म नंबर-1 दिल्ली साइड पर चेकिंग में संदिग्ध हालत में बैठे युवक को हिरासत में लिया. युवक से पूछताछ की और उसके बैग की तलाशी ली. जिसमें नोटों के 8 पैकेट मिले. ये नोट 500-500 के थे. इन आठ पैकेट में नकली नोट की 80 गड्डी बरामद हुईं. जिसकी हर गड्डी में 100 नोट थे. इस तरह से युवक से 40 लाख रुपए के नकली नोट मिले.

आगरा कैंट जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया, युवक ने पूछताछ में अपना नाम हरजोत पुत्र जसविंदर निवासी वार्ड नंबर-8 रोझा, लूनकरन (बीकानेर, राजस्थान) बताया. आरोपी दिल्ली से आगरा आया था. दिल्ली से नकली नोट की खेप लेकर नागपुर जा रहा था. पूछताछ में खुलासा किया कि नकली नोटों की छपाई बीकानेर में होती है.

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त हरजोत का कहना है कि नकली नोट की सप्लाई का बड़ा गैंग और नेटवर्क है, जो दिल्ली में एक्टिव है. इस गैंग का देश के अधिकतर राज्यों में मजबूत नेटवर्क है. जिसके जरिए ही नकली नोट की सप्लाई होती है. आरोपी से पूछताछ करके यह पता किया जा रहा है कि अब तक कितनी बार नकली नोट की सप्लाई कर चुका है. नागपुर में नकली नोट की खेप किस तक पहुंचानी थी. दिल्ली और बीकानेर में एक्टिव गैंग के सदस्यों की तलाश की जा रही है.

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