बिहार में नहीं थम रहा जाली नोटों का कारोबार, नकली करेंसी के साथ तस्कर गिरफ्तार
Fake Currency Gang Muzaffarpur:मुजफ्फरपुर में जाली नोट की गैंग का पर्दाफाश हुआ है. नकली रुपए के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 12, 2026 at 11:47 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में इन दिनों जाली नोटों का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. इसी क्रम में साहेबगंज थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर जोड़ाकांही गांव से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 500 रुपये के 28 जाली नोट बरामद हुए हैं. बरामद नोटों की कुल कीमत 14 हजार रुपये हैं.
20 हजार के जाली नोट लाया था तस्कर
पुलिस के अनुसार, आरोपित करीब 20 हजार रुपये के जाली नोट लेकर आया था. इसमें से 6 हजार रुपये के नोट वह स्थानीय बाजार में खपा चुका था, जबकि शेष 14 हजार रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए. आरोपित साहेबगंज थाना क्षेत्र के मुशहरी का रहने वाला है.
स्थानीय लोगों को भुगतान की थी फेंक करेंसी
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि सूचना मिली थी कि हुस्सेपुर जोड़ाकांही गांव में एक व्यक्ति जाली नोटों का इस्तेमाल कर स्थानीय लोगों को भुगतान कर रहा है. सूचना का सत्यापन करने के बाद एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में साहेबगंज थाना पुलिस ने छापेमारी की. इसके बाद आरोपी को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया.
गैंग में अन्य लोग भी शामिल
एसपी ने आगे बताया कि साहेबगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. साथ ही प्रारंभिक पूछताछ में जाली नोटों की आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिली है. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि इस कारोबार के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है.
नेपाल और बांग्लादेश कनेक्शन की जांच
ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि गिरोह के तार नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े कुछ लोगों तक पहुंचने की आशंका है. हालांकि, इन सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्थानीय और दूसरे राज्यों के कुछ लोगों के नाम बताए हैं.
नोटों की सप्लाई चेन की भी जांच
एसपी ने बताया कि पुलिस अब तकनीकी जांच के जरिए गिरोह के नेटवर्क और जाली नोटों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने बाजार में खपाए 6 हजार रुपये के जाली नोट किन लोगों को दिए और उनका इस्तेमाल कहां-कहां किया गया.
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