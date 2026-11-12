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बिहार में नहीं थम रहा जाली नोटों का कारोबार, नकली करेंसी के साथ तस्कर गिरफ्तार

14 हजार की नकली करेंसी के साथ तस्कर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में इन दिनों जाली नोटों का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. इसी क्रम में साहेबगंज थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर जोड़ाकांही गांव से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 500 रुपये के 28 जाली नोट बरामद हुए हैं. बरामद नोटों की कुल कीमत 14 हजार रुपये हैं.

20 हजार के जाली नोट लाया था तस्कर