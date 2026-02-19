ETV Bharat / state

देवघर में 50 लाख से ज्यादा का ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार

देवघरः शहर में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच गुरुवार को पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिलने के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और मौके से 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए. जब्त नशीले पदार्थ का वजन करीब 130 ग्राम बताया गया है.

पकड़े गए युवक की पहचान अजय मार्डी (लगभग 26 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन, 1190 रुपये नकद, बैग और कुछ अन्य सामान भी जब्त किए हैं. जब्त किए गए अफीम की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है.



सूत्रों की मानें तो युवक यहां ब्राउन शुगर की सप्लाई करने की फिराक में था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.



गौरतलब है कि देवघर में नशे के कारोबार को देखते हुए पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि नशे के कारोबार पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस के संपर्क में रहें. एसपी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि संदेहास्पद लोगों पर विशेष नजर रखें ताकि देवघर को नशामुक्त किया जा सके.

पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी जानकारी को छुपाएं नहीं और तुरंत सूचना दें. युवाओं से भी खास तौर पर कहा गया है कि वे नशे से दूरी बनाए रखें.

ये भी पढ़ेंः