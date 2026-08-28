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बिहार में रिटायर्ड आर्मी जवान बना नशे का व्यापारी, 80 Kg गांजा के साथ गिरफ्तार

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व सेना के जवान विपिन पवार गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 14,820 रुपये नकद के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. इस पूरे प्रकरण में सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक शख्स एक्स आर्मी मैन है.

दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार: पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें उत्तराखंड के देहरादून निवासी 59 वर्षीय विपिन पवार शामिल हैं, जो पूर्व सेना जवान बताए जा रहे हैं. दूसरा आरोपी किशनगंज के खगड़ा मझिया टोला का 56 वर्षीय मुजिबुर रहमान है, जो वाहन चला रहा था.

किशनगंज में गांजा तस्करी (ETV Bharat)

दरभंगा ले जा रहे थे गांजे की खेप: किशनगंज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को 26 अगस्त 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर एक गाड़ी के जरिए गांजे की बड़ी खेप किशनगंज से कोचाधामन थाना क्षेत्र होते हुए दरभंगा ले जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम में एएनटीएफ किशनगंज, कोचाधामन थाना और धनपुरा पिकेट के पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल किए गए.

सूटकेस और बैग रखा था गांजा: विशेष टीम ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के पुनास गांव की मुख्य सड़क पर वाहन जांच शुरू की. इसी दौरान रहमतपाड़ा चौक की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की कार को पुलिस ने घेराबंदी कर रोक लिया. कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखे सूटकेस और बैग से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.