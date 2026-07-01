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हटिया स्टेशन पर RPF का डबल एक्शन, 14 किलो गांजा जब्त, अवैध ई-टिकट कारोबार का खुलासा

रांची में ऑपरेशन नार्कोस के दौरान हटिया रेलवे स्टेशन से 14 गांजा और ई-टिकट के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है.

GANJA SEIZED AT HATIA STATION
पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 4:02 PM IST

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रांची: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने हटिया रेलवे स्टेशन पर दो अलग-अलग अभियानों में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रेल ई-टिकट कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक मामले में करीब 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 7 लाख रुपये बताई गई है. वहीं दूसरी कार्रवाई में तत्काल टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.

ऑपरेशन नार्कोस के तहत कार्रवाई

आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन नार्कोस के तहत फ्लाइंग टीम रांची और आरपीएफ पोस्ट हटिया की संयुक्त टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया. जांच के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर फुटओवर ब्रिज के नीचे तीन बैग के साथ बैठे दो युवक संदिग्ध अवस्था में मिले. पूछताछ में उन्होंने बिहार के कैमूर जिला निवासी 25 वर्षीय जयराम कुमार और दीपक कुमार के रूप में पहचान बताई.

GANJA SEIZED AT HATIA STATION
पुलिस की गिरफ्त में अवैध ई-टिकट कारोबारी (ईटीवी भारत)

तलाशी के दौरान दोनों के बैग से कुल 14 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. डीडी किट से जांच में बरामद सामग्री गांजा पाया गया. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें यह गांजा दिया था. जिसे बिहार के कुदरा में बुटन नामक व्यक्ति तक पहुंचाने के बदले 5 हजार रुपये मिलने थे.

दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज

एनडीपीएस अधिनियम के तहत गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया के हवाले कर दिया गया. इस मामले में धारा 20(b)(2)(C) और 29, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं ऑपरेशन उपलब्ध के तहत अपराध शाखा, रांची और आरपीएफ पोस्ट हटिया की संयुक्त टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर पर छापेमारी कर अवैध रेलवे ई-टिकट कारोबार का भी खुलासा किया.

इस दौरान गिरिडीह निवासी 31 वर्षीय मुस्लिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से पारसनाथ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) तक का तत्काल स्लीपर टिकट, तीन खाली आरक्षण फॉर्म, एक मोबाइल फोन और 820 रुपये नकद बरामद किया गया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक-दो महीने से तत्काल टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री कर रहा था. वह प्रत्येक टिकट पर यात्रियों से 500 रुपये अतिरिक्त वसूलता था. जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले अपने नाम से टिकट बनवाता और बाद में आधार कार्ड में फोटो बदलकर ग्राहकों को टिकट उपलब्ध कराता था.

आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. बरामद सामान भी जब्त कर लिया गया है. रेलवे सुरक्षा बल का कहना है कि रेलवे परिसर में अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा. यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को दें, ताकि रेलवे यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके.

निरीक्षक लाल बहादुर ने कहा, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे परिसरों में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रेल टिकट कारोबार के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चला रहा है. ऑपरेशन 'नार्कोस' और 'उपलब्ध' के तहत मिली यह सफलता उनके सतर्क निगरानी और संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा, ताकि रेलवे परिसर सुरक्षित और अपराधमुक्त बना रहे.

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