सहारनपुर में एक करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार
"ऑपरेशन सवेरा" के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:00 PM IST
सहारनपुर: जनपद में नशे के अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुलिस कार्रवाई के बाद भी नशा तस्कर जिले को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश में जुटे हैं.
रविवार को थाना नकुड़ पुलिस, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक नशा तस्कर को 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया.
बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं. अब पुलिस उसके नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी है.
एसपी देहात मयंक पाठक के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने ग्राम चढ़ाव रोड से बाईं ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर रविवार को चेकिंग की. इसी दौरान पुलिस ने अशजद उर्फ सादा पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम नवाजपुर को गिरफ्तार किया, तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 510 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई.
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के नशे के अवैध कारोबार से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स की पड़ताल भी की जा रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित तौर पर स्मैक कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जानी थी. साथ ही, इस कारोबार से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
इस कार्रवाई को नशे के कारोबार के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है. हालांकि, पूरे नेटवर्क और मादक पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े तथ्यों की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
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