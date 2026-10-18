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सहारनपुर में एक करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर मेंस्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: जनपद में नशे के अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुलिस कार्रवाई के बाद भी नशा तस्कर जिले को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश में जुटे हैं.

रविवार को थाना नकुड़ पुलिस, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक नशा तस्कर को 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया.