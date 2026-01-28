ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व में सक्रिय हैं वन अपराधी, हाथी के दांत के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

लातेहारः पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में वन अपराधी काफी सक्रिय हैं. अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में मंगलवार की रात वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से छापामारी कर एक तस्कर को हाथी के दांत के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर का नाम सचिन कुमार गुप्ता है, जो पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारेसांड़ का रहने वाला है. आरोपी के पास से हाथी के दो दांत बरामद हुए हैं.

छापेमारी के दौरान पकड़ा गया तस्कर

दरअसल, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पलामू टाइगर रिजर्व के सुरकुमी इलाके में तस्कर सक्रिय हैं और हाथी के दांत की तस्करी करने वाले हैं. सूचना के बाद वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की टीम ने संयुक्त रूप से तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया.

इसी दौरान गारू थाना क्षेत्र मिर्चियां गांव के पास वन विभाग की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को आते हुए देखा. वन विभाग की टीम को देखकर अपराधी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर उसे पकड़ लिया गया. जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हाथी के दो बड़े-बड़े दांत बरामद हुए. इसके बाद वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में की जा रही है छानबीन

इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि हाथी के दांत के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया है. वन विभाग पूरे मामले की छानबीन कर रही है. तस्करी के इस रैकेट में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि जंगल तथा जंगली जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

लगातार हो रही है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई