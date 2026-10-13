पलामू पुलिस का ऑपरेशन प्रहार: 18 किलो गांजा के साथ इंटरस्टेट गिरोह से जुड़ा तस्कर गिरफ्तार
पलामू में गांजे की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : October 13, 2026 at 8:29 PM IST
पलामूः पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता मिली है. पलामू पुलिस ने हरिहरगंज के इलाके में कार्रवाई करते हुए 18.470 किलो गांजा को बरामद किया है. इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी इंटरस्टेट नेटवर्क का सदस्य है. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर पलामू में नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है.
पलामू के हरिहरगंज के इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग अभियान में निकली थी. इसी क्रम में पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली कि गांजा की बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पेट्रोलिंग टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था. इसी क्रम में हरिहरगंज के कटैया के इलाके से एक ऑटो नेशनल हाईवे 139 से गुजर रहा था. पुलिस को ऑटो संदिग्ध लगा. पुलिस ने ऑटो को रोका और उसके अंदर तलाशी ली तो पैकेट में बंद गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कुरहत कटैया निवासी मो. नईम कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की. जिसमें मामले का खुलासा हुआ.
इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के धाराओं ने मुकदमा दर्ज किया गया है. इस संबंध में हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का संबंध इंटरस्टेट गिरोह से है. पुलिस को आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है. जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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