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पलामू पुलिस का ऑपरेशन प्रहार: 18 किलो गांजा के साथ इंटरस्टेट गिरोह से जुड़ा तस्कर गिरफ्तार

पलामू पुलिस की गिरफ्त में तस्कर और जब्त गांजा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी सफलता मिली है. पलामू पुलिस ने हरिहरगंज के इलाके में कार्रवाई करते हुए 18.470 किलो गांजा को बरामद किया है. इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी इंटरस्टेट नेटवर्क का सदस्य है. पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर पलामू में नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है.

पलामू के हरिहरगंज के इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग अभियान में निकली थी. इसी क्रम में पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली कि गांजा की बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पेट्रोलिंग टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था. इसी क्रम में हरिहरगंज के कटैया के इलाके से एक ऑटो नेशनल हाईवे 139 से गुजर रहा था. पुलिस को ऑटो संदिग्ध लगा. पुलिस ने ऑटो को रोका और उसके अंदर तलाशी ली तो पैकेट में बंद गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कुरहत कटैया निवासी मो. नईम कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की. जिसमें मामले का खुलासा हुआ.