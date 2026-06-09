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NDPS मामले में गिरफ्तार तस्कर ने पुलिस अभिरक्षा में की आत्महत्या, न्यायालय में पेश करने ले जाया जा रहा था

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अधिकारियों की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

मिश्रौली थाना
मिश्रौली थाना (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 10:17 AM IST

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झालावाड़ : जिले के मिश्रौली थाना में तैनात पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एनडीपीएस (मादक पदार्थ) प्रकरण में गिरफ्तार एक तस्कर ने पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. मिश्रौली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कोटा निवासी अब्दुल सलाम कई वर्षों से फरार चल रहा था. पुलिस कर्मियों की ओर से उसे सोमवार को कोटा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए भवानीमंडी लाया जा रहा था.

पुलिसकर्मी जोधपुर इंदौर ट्रेन से आरोपी को लेकर पहुंच रहे थे. इसी बीच धुंआ खेड़ी स्टेशन के निकट शौच के बहाने से आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की. इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके पर भवानीमंडी के आरपीएफ जवान भी मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद आरोपी का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है. पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने किस परिस्थिति में आत्महत्या की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ओर से सुरक्षा संबंधी क्या-क्या इंतजाम किए गए थे? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और अधिकारियों की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

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SMUGGLER ARRESTED IN NDPS CASE
ACCUSED ENDS LIFE IN POLICE CUSTODY
पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या
SMUGGLER ENDS LIFE IN JHALAWAR

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