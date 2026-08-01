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मुजफ्फरनगर में 7 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, कीमत ₹75 लाख

ऑपरेशन सवेरा' अभियान के तहत सहारनपुर पुलिस ने 469 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ़्तार किया.

मुज़फ़्फ़रनगर मेंअफ़ीम के साथ तस्कर गिरफ़्तार
मुज़फ़्फ़रनगर मेंअफ़ीम के साथ तस्कर गिरफ़्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:35 PM IST

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मुजफ्फरनगर/सहारनपुर: जनपद में चलाए जा रहे "ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत, बुढ़ाना थाना पुलिस ने मेरठ-कर्नाल हाईवे पर कार्रवाई कर ‏शनिवार को एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने सात किलोग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 75 लाख रुपये आंकी जा रही है.

वहीं सहारनपुर में 'ऑपरेशन सवेरा' अभियान के तहत थाना मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 469 ग्राम अवैध चरस बरामद की है. बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है, पकड़ी गई चरस की कीमत 20 लाख रूपये बताई जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा (Video Credit:ETV Bharat)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के अनुसार, शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी के एक अंतरराज्यीय अफीम तस्कर मेरठ-कर्नाल हाईवे स्थित होटल के पास मौजूद है और किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से सात किलोग्राम अफीम बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार और झारखंड से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हाईवे किनारे ट्रक चालकों को बेचता था. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल है और इसी उद्देश्य से मुजफ्फरनगर आया था, लेकिन पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के खिलाफ थाना बुढ़ाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी लंबा है और उसके खिलाफ हरियाणा तथा राजस्थान के विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना और थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा की गई. पुलिस टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को 20 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है. पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में 'ऑपरेशन सवेरा' की कार्रवाई; 80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर पर शिकंजा

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