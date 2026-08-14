ETV Bharat / state

लखनऊ में अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार, 32 बोर के चार पिस्टल, मैगजीन बरामद

खरगोन से सस्ते दामों पर अवैध पिस्टल खरीदकर कानपुर ला रहे तस्करों को एसटीएफ ने दबोचा.

अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार
अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार (Photo Credit-Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पंचायत चुनाव करीब आते ही अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय होने लगे हैं. मध्य प्रदेश के खरगोन से सस्ते दामों पर अवैध पिस्टल खरीदकर कानपुर ला रहे तस्करों को एसटीएफ ने शनिवार को दबोच लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के अनुसार, एसटीएफ उत्तर प्रदेश को सूचना मिली थी कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अवैध हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं, इसी क्रम में आज खरगोन से सस्ते दामों पर अवैध पिस्टल खरीदकर कानपुर लाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर एसटीएफ ने कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 32 बोर की चार अवैध पिस्टल और चार मैगजीन बरामद की गई है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान ललित चौहान पुत्र सुरेंद्र सिंह चौहान, निवासी नगला मान सिंह, औरंगाबाद, पटियाली, जनपद कासगंज के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अवैध पिस्टल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गुरमीत सरदार नामक व्यक्ति से लेकर आया था. जिसकी यहां सप्लाई की जानी थी.

आरोपी ने बताया कि मध्य प्रदेश में एक पिस्टल की कीमत करीब 14 से 15 हजार रुपये है, जबकि इन्हीं पिस्टलों को कानपुर में कीमत 20 हजार रुपये है. चार पिस्टलों की खेप बरामद होने से यह साफ हुआ कि आरोपी अकेले हथियार लेकर नहीं घूम रहा था, बल्कि उसे आगे किसी व्यक्ति को हथियारों की सप्लाई करनी थी.

एसटीएफ की यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि टीम को पहले से आगामी पंचायत चुनाव के दौरान अवैध हथियारों की तस्करी बढ़ने की आशंका थी. इसी के चलते फील्ड यूनिट को ऐसे गिरोहों और अपराधियों पर निगरानी के निर्देश दिए गए थे. फिलहाल एसटीएफ आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. बरामदगी के बाद स्थानीय पुलिस ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: आगरा में अवैध हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा; 11 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद, फर्जी नंबर प्लेट लगी थार भी मिली

TAGGED:

UP CRIME
ILLEGAL ARMS SMUGGLING IN LUCKNOW
ARMS SMUGGLER ARRESTED IN LUCKNOW
ARMS SMUGGLER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.