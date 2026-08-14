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लखनऊ में अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार, 32 बोर के चार पिस्टल, मैगजीन बरामद

अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार ( Photo Credit-Etv Bharat )