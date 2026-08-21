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बिहार में पश्चिम बंगाल से 40 लाख सूखा नशा लेकर आ रहा था तस्कर, पुलिस ने दबोचा..आरोपी के पर पहले से दर्ज तीन मामले

कटिहार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 408 ग्राम स्मैक के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. मनीष ठाकुर की रिपोर्ट

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कटिहार में स्मैक बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2026 at 8:39 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले के कुरसेला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 408 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. बरामद नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस की सतर्कता से तस्कर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया.

पश्चिम बंगाल से स्मैक लेकर आ रहा था तस्कर: कटिहार पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के अनुसार कुरसेला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक पश्चिम बंगाल के मालदा से अवैध मादक पदार्थ लेकर समेली शिव मंदिर चौक की ओर आ रहा है, जहां से वो खगड़िया निकलने वाला था. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी.

कटिहार पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार (ETV Bharat)

तस्कर की भागने की कोशिश नाकाम: संदिग्ध युवक पुलिस टीम को देखते ही भागने लगा. पुलिस ने उसका पीछा करते हुए घेराबंदी की और खदेड़कर उसे पकड़ लिया. तलाशी में उसके पास से 408 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया.

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408 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी पर पहले से 3 मामले दर्ज: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान खगड़िया के हरिहरपुर निवासी 25 वर्षीय सत्यस्म कुमार के रूप में हुई है. गिरोह में तस्कर के एक दोस्त का नाम भी सामने आया है. आरोपी के खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज हैं. वो पिछले दो साल से इस काम से जुड़ा हुआ था. तस्कर और उसका दोस्त स्मैक खरीदकर लाते थे और पुड़िया बनाकर बेचते थे.

“आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से स्मैक खरीदकर झोले में खगड़िया लेकर जा रहा था. हम मालदा एंगल की गहराई से जांच कर रहे हैं. फिलहाल तस्कर के एक दोस्त का भी नाम सामने आया है.”-परिचय कुमार, पुलिस अधीक्षक, कटिहार

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कुरसेला पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

पुलिस कर रही सप्लाई नेटवर्क की जांच: पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्मैक आरोपी के पास कहां से पहुंची और इसे कटिहार सहित आसपास के इलाकों में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पूछताछ के आधार पर पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है.

नशे के खिलाफ बड़ी सफलता: बड़ी मात्रा में स्मैक की बरामदगी को कटिहार पुलिस की नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अहम सफलता माना जा रहा है. पुलिस आगे की जांच जारी रखते हुए अन्य संलिप्त लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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