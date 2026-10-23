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कानपुर में ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली-मुंबई से लाकर शहर में करता था सप्लाई

कानपुर: फजलगंज पुलिस और स्वाट टीम सेंट्रल जोन ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, 20 वर्षीय एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. तस्कर के पास से पुलिस को 101 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद हुआ है. बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.



गिरफ्तार आरोपी की पहचान नजमुद्दीन उर्फ शान पुत्र नसीरुद्दीन (20) निवासी लकड़मंडी थाना कर्नलगंज कानपुर नगर के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी नजमुद्दीन ने बताया कि वह दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से कम दामों में ड्रग्स खरीदकर कानपुर लाता था. इसके बाद वह शहर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा लगभग 1 ग्राम की पुड़िया बनाकर सप्लाई करता था. आरोपी के खिलाफ पहले से भी कर्नलगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं.



पुलिस अब मुखबिर और तकनीकी माध्यमों, जैसे सर्विलांस की मदद से कानपुर नगर में मादक पदार्थों को पहुंचाने वाले अन्य स्रोतों और इस रैकेट में शामिल बाकी लोगों के बारे में जानकारियां जुटा रही हैं. थाना फजलगंज प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा.