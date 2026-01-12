ETV Bharat / state

जमशेदपुर में तस्करी किए जा रहे 77 तोते जब्त, तीन तस्कर भी गिरफ्तार

जमशेदपुर में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में तोते बरामद किए हैं. साथ ही तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

Bird trafficking
बरामद तोते (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:47 PM IST

जमशेदपुर: वन विभाग ने वन्यजीवों की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर में एक ऑटो-रिक्शा से बड़ी संख्या में तोते बरामद किए. जिला वन अधिकारी ने बताया कि तोतों के साथ पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

जमशेदपुर में जिला वन विभाग ने तीन वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया. गुप्त सूचना के आधार पर साकची थाना क्षेत्र में छापा मारा गया, जिससे तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर हिरण के सींग, एक बड़ा मोर पंख और बड़ी संख्या में पक्षी बरामद किए गए.

जानकारी देते डीएफओ (Etv Bharat)

वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल से मिली सूचना के बाद, वन विभाग की एक टीम ने साकची गोलचक्कर के पास छापेमारी की. एक ऑटो-रिक्शा को रोककर तलाशी ली गई. जिसमें अभय गुप्ता नाम के एक युवक से लगभग 35 तोते बरामद किए गए. अभय की जानकारी के आधार पर गुड्डू और समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया. उनसे लगभग 35 और तोते, एक बड़ा मोर पंख और हिरण के सींग बरामद किए गए. कुल मिलाकर 70 से ज्यादा तोते जब्त किए गए.

Bird trafficking
गिरफ्तार आरोपियों के साथ वन विभाग की टीम (ईटीवी भारत)

जिला वन पदाधिकारी सबा आलम ने बताया कि वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ने वन्यजीवों की अवैध खरीद-बिक्री के बारे में सूचना दी थी. इसी जानकारी के आधार पर टीम ने कार्रवाई की और आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है.

Bird trafficking
बरामद तोते (ईटीवी भारत)

TAGGED:

SMUGGLING IN JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR BIRDS SMUGGLING
जमशेदपुर में पक्षी तस्करी
तोते की तस्करी
BIRD TRAFFICKING

