ETV Bharat / state

जमशेदपुर में तस्करी किए जा रहे 77 तोते जब्त, तीन तस्कर भी गिरफ्तार

जमशेदपुर: वन विभाग ने वन्यजीवों की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर में एक ऑटो-रिक्शा से बड़ी संख्या में तोते बरामद किए. जिला वन अधिकारी ने बताया कि तोतों के साथ पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

जमशेदपुर में जिला वन विभाग ने तीन वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया. गुप्त सूचना के आधार पर साकची थाना क्षेत्र में छापा मारा गया, जिससे तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर हिरण के सींग, एक बड़ा मोर पंख और बड़ी संख्या में पक्षी बरामद किए गए.

जानकारी देते डीएफओ (Etv Bharat)

वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल से मिली सूचना के बाद, वन विभाग की एक टीम ने साकची गोलचक्कर के पास छापेमारी की. एक ऑटो-रिक्शा को रोककर तलाशी ली गई. जिसमें अभय गुप्ता नाम के एक युवक से लगभग 35 तोते बरामद किए गए. अभय की जानकारी के आधार पर गुड्डू और समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया. उनसे लगभग 35 और तोते, एक बड़ा मोर पंख और हिरण के सींग बरामद किए गए. कुल मिलाकर 70 से ज्यादा तोते जब्त किए गए.