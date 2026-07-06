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झालावाड़ में नशा तस्करों पर एक्शन: हिस्ट्रीशीटर संजय मीणा के अवैध ठिकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर

संजय मीणा के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी, जानलेवा हमला, अवैध वसूली, छेड़छाड़, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों सहित कुल पांच प्रकरण दर्ज हैं.

नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई
नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
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झालावाड़ : जिले में नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है. तस्करों की ओर से काली कमाई से सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई आलीशान इमारतों, दुकानों, बंगलों को प्रशासन की ओर से चुन-चुनकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है. इसी विशेष अभियान के तहत प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को हिस्ट्रीशीटर एवं मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त संजय मीणा के अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला उन्हें ध्वस्त कर दिया. प्रशासन ने हिस्ट्रीशीटर की ओर से तीन स्थानों पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में हिस्ट्रीशीटर, हार्डकोर एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अपराधियों की ओर से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है. गंगधार निवासी हिस्ट्रीशीटर संजय मीणा के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी, जानलेवा हमला, अवैध वसूली, छेड़छाड़, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों सहित कुल पांच प्रकरण दर्ज हैं.

पढ़ें. नशा तस्कर के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हेरोइन सप्लाई का है आरोपी, 15 लाख की सरकारी जमीन कराई मुक्त

झालावाड़ में बुल्डोजर एक्शन (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़)

जांच में सामने आया कि आरोपी ने चरागाह भूमि पर अवैध रूप से पक्की दुकान और अन्य निर्माण कर कब्जा कर रखा था. प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए. इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार गणेश खंगार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौजूद रही. वहीं, वृत्ताधिकारी हेमंत गौतम, थाना प्रभारी अमरनाथ, डग थाना प्रभारी भंवर सिंह तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं भारी पुलिस बल तैनात रहा.

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