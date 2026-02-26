ETV Bharat / state

SMS की टीम ने किया दुर्लभ एक्स्ट्रा हेपेटिक हाइडेटिड सिस्ट का सफल ऑपरेशन

जयपुरः कांवटिया अस्पताल में SMS मेडिकल कॉलेज की सर्जन टीम ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल एक्स्ट्रा हेपेटिक हाइडेटिड सिस्ट का सफल ऑपरेशन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. एसएमएस के सर्जन डॉ. पंकज पोरवाल ने बताया कि यह बीमारी सामान्यतः लीवर (यकृत) में पाई जाती है, लेकिन जब सिस्ट लीवर के बाहर विकसित होती है तो उसे एक्स्ट्रा हेपेटिक हाइडेटिड सिस्ट कहा जाता है. ऐसे मामले कुल हाइडेटिड सिस्ट के 10 प्रतिशत से भी कम पाए जाते हैं, जिससे इनका निदान और उपचार दोनों ही चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं.

डॉक्टर ने बताया कि कोटा निवासी 35 वर्षीय महिला लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थी. विस्तृत जांच में गर्भाशय के पीछे लगभग 15×12 सेंटीमीटर की बड़ी गांठ पाई गई. प्रारंभिक आकलन के आधार पर हाइडेटिड सिस्ट मानते हुए सर्जरी की योजना बनाई गई. ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि गांठ गर्भाशय के पीछे तथा बड़ी आंत के सामने फंसी हुई थी और आसपास की महत्वपूर्ण धमनियों एवं यूरेटर से चिपकी हुई थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्जन टीम ने अत्यंत सावधानी और विशेषज्ञता के साथ बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सिस्ट को सफलतापूर्वक निकाल दिया. ऑपरेशन के दौरान और बाद में मरीज पूरी तरह सुरक्षित रही तथा वर्तमान में स्वस्थ है.

