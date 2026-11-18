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एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग गाइडलाइन सभी कॉलेजों में होगी लागू

अधिकारियों की बैठक लेते चिकित्सा मंत्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बुधवार को समीक्षा बैठक लेकर रैगिंग की रोकथाम एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए. खींवसर ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को राजकॉप पुलिस ऐप डाउनलोड करवाया जाए.