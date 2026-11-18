एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग गाइडलाइन सभी कॉलेजों में होगी लागू
चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए कि रैगिंग की प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई की जाए. एंटी रैगिंग कानून के प्रति जागरूकता पैदा की जाए.
Published : November 18, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर: प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बुधवार को समीक्षा बैठक लेकर रैगिंग की रोकथाम एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए. खींवसर ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को राजकॉप पुलिस ऐप डाउनलोड करवाया जाए.
कॉलेज प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल में यह ऐप उपलब्ध हो, ताकि रैगिंग अथवा किसी अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में विद्यार्थी तत्काल पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सकें. उन्होंने कहा कि कई बार कॉलेज प्रशासन तक सूचना पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन पुलिस ऐप के माध्यम से सूचना सीधे पुलिस तक तत्काल पहुंच सकती है और समय रहते आवश्यक कार्रवाई संभव हो सकेगी.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की टीम को अन्य मेडिकल कॉलेजों में जाकर वहां के कॉलेज प्रशासन को मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए तैयार की गई गाइडलाइन एवं व्यवस्थाओं को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू किया जाए. प्रत्येक कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी एवं स्क्वॉड सक्रिय रहें और नियमित निरीक्षण, निगरानी तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. कमेटियों की नियमित बैठकें हों तथा शिकायतों, जांच और की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाए.
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उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों को रैगिंग के विरुद्ध जागरूक किया जाए. नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से एंटी रैगिंग संबंधी शपथ पत्र लिए जाएं. वरिष्ठ विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को भी रैगिंग के विरुद्ध स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए. मेंटर-मेंटी कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाए, ताकि नए विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं मानसिक सहयोग मिल सके और वे किसी भी समस्या को बिना संकोच साझा कर सकें.
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प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई: खींवसर ने कहा कि रैगिंग जैसी घटनाओं से किसी युवा का आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कुछ लोगों के अनुचित व्यवहार की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए. रैगिंग किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. चिकित्सा मंत्री ने सभी कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिए कि एंटी रैगिंग व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए. विद्यार्थियों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए उपलब्ध माध्यमों एवं हेल्पलाइन की जानकारी दी जाए तथा प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई की जाए.
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