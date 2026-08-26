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SMS अस्पताल: रिनोवेशन के लिए करोड़ों का बजट, JEN-AEN तैनात, फिर भी मरीजों का जीवन खतरे में

जयपुर: बीते दिन प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह में एक हादसा हुआ. इसमें अपने एक परिचित से मिलने आई महिला के सिर पर पंखा गिर गया. जिसके बाद महिला के सिर में 10 से अधिक टांके आए. इस तरह का अस्पताल में यह पहला हादसा नहीं है. इससे पहले भी अस्पताल में फाल सीलिंग और प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. इससे अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ चिकित्सकों और कर्मचारियों में भी हादसे का डर बना रहता है. अस्पताल में सार्वजनिक निर्माण विभाग से JEN-AEN के साथ-साथ कर्मचारी तैनात किए गए है, लेकिन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही. इतना ही नहीं अस्पताल में सड़कें तक गायब हो चुकी हैं और लोग कीचड़ से निकलने को मजबूर हैं.

हर साल अस्पताल के रखरखाव और मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद हालात में सुधर नहीं पा रहे. बारिश के दौरान अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में सीलन और पानी के रिसाव की समस्या बढ़ जाती है. इसके चलते कई जगह प्लास्टर कमजोर होकर गिर जाता है, वहीं फॉल सीलिंग भी क्षतिग्रस्त होने लगती है.

एसएमएस में सड़कों के हालात और प्रिंसिपल का जवाब, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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करोड़ों का मेंटेनेंस फिर भी समस्या बरकरार: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी का कहना है कि अस्पताल में भवन के रखरखाव और मेंटेनेंस का काम PWD करता है और फंड अस्पताल उपलब्ध करवाता है. इसके बाद भी परेशानी आती है, तो PWD विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री भी अस्पताल में अपनी जांचे करवाने पहुंचे थे और टूटी सड़क देख नाराज हुए. इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सड़क बनाने के निर्देश दिए. डॉ माहेश्वरी का कहना है कि जब अस्पताल प्रशासन ने JDA से बात कि तो उन्होंने PWD पर काम टाल दिया और PWD ने JDA का नाम लिया.