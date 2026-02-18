एडवांस फायर इक्विपमेंट्स से लैस होगा SMS अस्पताल, फॉम और गैस से होगा आग पर नियंत्रण
अस्पतालों में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी तैनात होंगे. इसके तहत कुल 30 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं.
Published : February 18, 2026 at 5:30 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में हाल ही में आग लगने की दो घटनाएं हो चुकी हैं. पहली घटना अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर में हुई, जिसमें ऑपरेशन के दौरान एक मासूम मामूली रूप से झुलस गया था. अगले ही दिन अस्पताल की एमरजेंसी में आग लग गई. आग की घटनाओं को देखते हुए अब एसएमएस अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाई-टेक बनाया जाएगा और अस्पताल को एडवांस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स से लैस किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में आग पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके.
अस्पताल के सहायक अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में तीन शिफ्टों में फायर सेफ्टी ऑफिसर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके. जल्द ही अस्पताल में परमानेंट फायर सेफ्टी ऑफिसर लगाए जाएंगे. मीणा का कहना था कि अस्पताल में जल्द ही एडवांस फायर इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे. नई व्यवस्था के तहत आधुनिक फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, हाई-प्रेशर फायर हाइड्रेंट और आधुनिक अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे. इसके साथ ही फॉम और गैस अग्निशमक यंत्र लगाए जाएंगे, जिससे आग लगने की स्थिति में ज्यादा धुआं नहीं होगा और गैस तुरंत हवा में रिलीज होकर आग को कंट्रोल कर लेगी. संवेदनशील वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और लैब क्षेत्रों में विशेष फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित किए जाएंगे.
30 पद स्वीकृत: अस्पतालों में स्थायी रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी तैनात होंगे. इसके अंतर्गत कुल 30 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं. ये पद स्थानीय निकाय विभाग के कैडर के अनुसार रहेंगे और इनकी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे नियुक्ति की जाएगी.फायर सेफ्टी अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी. इसके अंतर्गत वे नियमित फायर ऑडिट, मासिक मॉक ड्रिल (दिन एवं रात्रि दोनों शिफ्टों में), आईसीयू, ऑक्सीजन लाइन और हाइड्रेंट सिस्टम की सतत निगरानी करेंगे. साथ ही, फायर अलार्म एवं स्प्रिंकलर सिस्टम का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण व विस्तार परियोजनाओं में फायर सेफ्टी मानकों का सत्यापन भी करेंगे. आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. बीते कुछ वर्षों में एसएमएस अस्पताल में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. बीते साल ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से 6 से अधिक मरीजों की मौत हो गई थी.
SMS अस्पताल में लगी आग एक नजर में
- 14 फरवरी को sms के ऑपरेशन थियेटर में आग लगी. एक मासूम बच्चा मामूली रूप से झुलसा.
- 15 फरवरी को अस्पताल की इमरजेंसी स्थित मां योजना काउंटर में आग लगी.
- बीते साल 6 अक्टूबर को sms के ट्रामा सेंटर में भीषण आग लगी . आईसीयू में आग लगने से 6 से अधिक मरीजों की मौत हुई
- बीते साल 13 जून को sms अस्पताल के इमरजेंसी आईसीयू में आग लगी.