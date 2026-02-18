ETV Bharat / state

एडवांस फायर इक्विपमेंट्स से लैस होगा SMS अस्पताल, फॉम और गैस से होगा आग पर नियंत्रण

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में हाल ही में आग लगने की दो घटनाएं हो चुकी हैं. पहली घटना अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर में हुई, जिसमें ऑपरेशन के दौरान एक मासूम मामूली रूप से झुलस गया था. अगले ही दिन अस्पताल की एमरजेंसी में आग लग गई. आग की घटनाओं को देखते हुए अब एसएमएस अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाई-टेक बनाया जाएगा और अस्पताल को एडवांस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स से लैस किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में आग पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके.

अस्पताल के सहायक अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में तीन शिफ्टों में फायर सेफ्टी ऑफिसर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके. जल्द ही अस्पताल में परमानेंट फायर सेफ्टी ऑफिसर लगाए जाएंगे. मीणा का कहना था कि अस्पताल में जल्द ही एडवांस फायर इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे. नई व्यवस्था के तहत आधुनिक फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, हाई-प्रेशर फायर हाइड्रेंट और आधुनिक अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे. इसके साथ ही फॉम और गैस अग्निशमक यंत्र लगाए जाएंगे, जिससे आग लगने की स्थिति में ज्यादा धुआं नहीं होगा और गैस तुरंत हवा में रिलीज होकर आग को कंट्रोल कर लेगी. संवेदनशील वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और लैब क्षेत्रों में विशेष फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित किए जाएंगे.

