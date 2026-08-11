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SMS में दुर्लभ ऑपरेशन: 75 वर्षीय महिला की गर्दन से निकाली 2 किलो की गांठ, बुजुर्ग को मिला नया जीवन

सर्जरी को अंजाम देने वाले डॉ मोहित ने बताया कि महिला की गर्दन में लंबे समय से गांठ थी. समय के साथ गांठ का आकार लगातार बढ़ता गया और स्थिति ऐसी हो गई कि महिला को गर्दन और कंधा घुमाने में भी परेशानी होने लगी. गर्दन पर भारी गांठ लटकी रहने के कारण दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही थीं. महिला को शुरुआत में ऑपरेशन को लेकर काफी भय था, जिसके कारण उसने लंबे समय तक सर्जरी नहीं करवाई. बाद में गांठ का आकार काफी बढ़ जाने और परेशानी बढ़ने पर उसने विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकीय परामर्श लिया. गांठ के बड़े आकार और ऑपरेशन से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए अंततः एसएमएस अस्पताल में उपचार कराने का निर्णय लिया गया.

जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने एक 75 वर्षीय महिला की गर्दन से लगभग 25×25 सेंटीमीटर आकार की विशाल गांठ का सफल ऑपरेशन कर एक जटिल और दुर्लभ सर्जरी को अंजाम दिया. गांठ का वजन करीब दो किलोग्राम है ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और उसे चौथे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

बेहद संवेदनशील क्षेत्र में थी गांठ: डॉ. मोहित ने बताया कि गांठ की प्रकृति का पता लगाने के लिए पहले बायोप्सी आवश्यक थी. बायोप्सी की रिपोर्ट और आवश्यक जांचों के बाद मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया. इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती गांठ का अत्यधिक बड़ा आकार और उसका गर्दन के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में होना था. गर्दन के इस क्षेत्र से मस्तिष्क की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण नसें और रक्त धमनियां गुजरती हैं. ऐसे में ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव अथवा महत्वपूर्ण नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने का जोखिम बना रहता है. इसके बावजूद चिकित्सकों की टीम ने सावधानीपूर्वक सर्जरी करते हुए पूरी गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया.

डॉ. ऋचा जैन के नेतृत्व में ऑपरेशन: यह जटिल ऑपरेशन डॉ. ऋचा जैन के नेतृत्व में डॉ. मोहित तथा उनकी टीम द्वारा किया गया. ऑपरेशन में डॉ. हनुमान राम खोजा, डॉ. फारुख, डॉ. दिनेश और डॉ. अक्षिता सहित अन्य चिकित्सकीय टीम का सहयोग रहा. वहीं, एनेस्थीसिया टीम से डॉ. सुनील भाटी, डॉ कंचन व डॉ इंदु सहित अन्य सदस्यों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा. डॉ. मोहित ने बताया कि शरीर में लंबे समय से मौजूद किसी भी गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. गांठ का समय पर चिकित्सकीय परीक्षण और आवश्यकतानुसार बायोप्सी कराना महत्वपूर्ण है. कुछ प्रकार की गांठों में समय के साथ गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं और यदि किसी गांठ में कैंसर संबंधी परिवर्तन की संभावना हो तो उसका समय पर पता लगना उपचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.

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