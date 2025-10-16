ETV Bharat / state

एसएमएस अस्पताल रिश्वत प्रकरण: चिकित्सक की जमानत पर बहस पूरी

एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी के रिश्वत प्रकरण में एसीबी मामलों की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई.

District court
जिला न्यायालय (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ब्रेन कॉइल का बिल पास करने की एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ मनीष अग्रवाल और उसके साथी जगत सिंह की जमानत अर्जियों पर बहस पूरी हो गई. अदालत मामले में शुक्रवार को अपना आदेश देगी.

जमानत अर्जियों पर बहस के दौरान डॉ मनीष के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि परिवादी ने एसीबी में जो शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था, उससे पहले वह डॉ मनीष से मिला ही नहीं था. परिवादी ने यह भी आरोप नहीं लगाया है कि डॉ मनीष अग्रवाल ने उससे कोई रकम की डिमांड की है. इसके अलावा डॉक्टर के कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी नहीं हुई है और न राशि की डिमांड ही साबित हुई है. इसके अलावा डॉ मनीष के पास परिवादी का कोई काम पेंडिंग नहीं था.

पढ़ें: जयपुर में एसीबी की बड़ी रेड, SMS अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप

अधिवक्ता ने बताया कि एसीबी की टीम डॉक्टर के यहां पर थी, यदि उसने रकम ली थी, तो रिश्वत की राशि बाहर प्लॉट में कैसे पहुंची? इसके अलावा टेंडर व बिल प्रक्रिया के लिए एसएमएस अस्पताल ने एक कमेटी बना रखी है. बिल पास करने का कार्य कमेटी के सदस्यों के सत्यापन के बाद ही किया जाता है. उसके पास ब्रेन कॉइल का कोई बिल पेंडिंग नहीं था. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके जवाब में एसीबी के अधिवक्ता ने कहा कि रिश्वत राशि की डिमांड हुई है. एसीबी के पास सबूत हैं कि आरोपी ने रिश्वत ली है. इसलिए उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाए.

TAGGED:

ARGUMENTS OVER IN BAIL PLEA
SPECIAL COURT FOR ACB CASES
एसीबी मामलों की विशेष अदालत
चिकित्सक रिश्वत प्रकरण
BRIBERY CASE IN SMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

बिना कोचिंग पढ़ाई की, पहली बार में 12 नंबर से चूके, RAS 2023 में कुशाल चौधरी बने टॉपर

टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.