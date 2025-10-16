ETV Bharat / state

एसएमएस अस्पताल रिश्वत प्रकरण: चिकित्सक की जमानत पर बहस पूरी

जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ब्रेन कॉइल का बिल पास करने की एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ मनीष अग्रवाल और उसके साथी जगत सिंह की जमानत अर्जियों पर बहस पूरी हो गई. अदालत मामले में शुक्रवार को अपना आदेश देगी.

जमानत अर्जियों पर बहस के दौरान डॉ मनीष के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि परिवादी ने एसीबी में जो शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था, उससे पहले वह डॉ मनीष से मिला ही नहीं था. परिवादी ने यह भी आरोप नहीं लगाया है कि डॉ मनीष अग्रवाल ने उससे कोई रकम की डिमांड की है. इसके अलावा डॉक्टर के कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी नहीं हुई है और न राशि की डिमांड ही साबित हुई है. इसके अलावा डॉ मनीष के पास परिवादी का कोई काम पेंडिंग नहीं था.