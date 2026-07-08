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SMS अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग के HOD ने दी जान, कुछ समय से तनाव में थे

मृतक डॉक्टर की फाइल फोटो ( जयपुर पुलिस )

जयपुर : एसएमएस अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग के एचओडी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग के एचओडी डॉ. नंदलाल डिसानिया ने झोटवाड़ा इलाके में स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है. पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. एसीपी झोटवाड़ा शिवकुमार भारद्वाज ने बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाके में कांटा चौराहे के पास सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग के एचओडी डॉ. नंदलाल डिसानिया के आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जानकारी में सामने आया कि मंगलवार रात को परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे. घर पर वह अकेले थे और इसी दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया. पढे़ं. SMS अस्पताल के संविदा कर्मी ने की आत्महत्या, मांगों पर प्रशासन और परिजनों में नहीं बनी सहमति