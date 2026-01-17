ETV Bharat / state

स्मृति नगर थाना इंचार्ज पर गलत कार्रवाई करने के आरोप,हाईकोर्ट ने माना मौलिक अधिकार उल्लंघन, डीजीपी हुए तलब

आपको बता दें कि ये पूरा मामला दो पक्षों के बीच उपजे विवाद में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये का है. जहां एक पक्ष के सदस्य ने पहले से ही पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.उसी सदस्य के लोगों के साथ जब विवाद हुआ तो थाना प्रभारी ने अपनी ड्यूटी निभाने के बजाए बदला लेने की ठानी.इस दौरान दूसरे पक्ष पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने का दबाव बनाया गया.साथ ही साथ पीड़ित पक्ष के सदस्यों के साथ थाने में मारपीट के बाद सामूहिक जुलूस निकालकर उनकी मान को ठेस पहुंचाने का काम हुआ. सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में परिवार पर हुए पुलिसिया जुल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी.

दुर्ग : हाईकोर्ट ने स्मृति नगर पुलिस थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और बेकसूर परिजनों का जुलूस निकालने के मामले में डीजीपी को हलफनामा जमा करने के निर्देश दिए हैं. डीजीपी को शपथ पत्र जमा करने के पहले चौकी प्रभारी का आचरण, न्यायिक मजिस्ट्रेट की टिप्पणी और परिवादी के जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान चौकी प्रभारी का कोर्ट में अनधिकृत उपस्थिति को लेकर भी सवाल पूछा है. इसके अलावा महाधिवक्ता को अगली सुनवाई की उपस्थित रहने का भी आदेश जारी किया है.

कहां की है पूरी घटना ?

पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है. दुर्ग जिले के स्मृति नगर चौकी के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुजीत साव और उनके परिवार के सदस्यों ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुजीत साव 22 अक्टूबर को अपनी मां ,पत्नी और बच्चों के साथ सूर्या मॉल के PVR में नाइट शो फिल्म देखने पहुंचे थे. इसी दौरान एक और परिवार भी फिल्म देखने आया था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. इसके बाद PVR के मैनेजर ने इसकी सूचना स्मृति नगर चौकी पुलिस को दी. चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह सिद्धू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसी बीच एक सिपाही ने चौकी प्रभारी को बताया कि यह उसी आकाश साव का परिवार है जिसने हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

फिल्म देखने को लेकर हुआ था विवाद

सुजीत साव के भांजे आकाश साव के साथ 8 सितंबर के साथ चौकी इंचार्ज का विवाद हुआ था. विवाद के बाद पुलिस ने आकाश साव के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की थी.आकाश ने इस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था.इसी बात को लेकर पुलिसकर्मी पहले से ही नाराज थे.पीड़ित सुजीत साव ने बताया कि घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर पुलिस चौकी पहुंची. इस बीच उसके परिवार के शिवपूजन, मधुसूदन, सागर, जिगर और नीलेश भी चौकी पहुंच गए. लेकिन चौकी इंचार्ज ने बदले की नीयत से दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया कि दूसरा पक्ष अजीत साव के खिलाफ छेड़खानी गाली गलौज की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए.इसके अलावा स्मृति नगर चौकी में पुलिस के साथ मारपीट और बदसलूकी की अलग से झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई.

पुलिस ने किया टॉर्चर

सुजीत साव का आरोप है कि रात भर पांच लोगों के साथ थाने में मारपीट की गई. इसके बाद दूसरे दिन जब न्यायालय में पेश किया गया,तब सिर पर चोट देखकर मजिस्ट्रेट ने डबल मुलायजा कराने का आदेश दिया. लेकिन पीड़ितों को अस्पताल न भेजकर उन सभी को फिर से पुलिस चौकी लाया गया.जहां उनके साथ काफी देर तक मारपीट की गई.मारपीट के बाद सभी को बदनाम करने के नीयत से सामूहिक जुलूस भी निकाला गया. पुलिस के इस व्यवहार के बाद सेशन कोर्ट में जब परिवार ने जमानत याचिका लगाई तो उन्हें जमानत मिल गई. क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से मजिस्ट्रेट को पुलिस की झूठी कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी.इस दौरान चौकी इंचार्ज ने न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दूसरे पक्ष पर दबाव भी बनाया,लेकिन मजिस्ट्रेट ने चौकी प्रभारी को ही लताड़ लगा दी.

मौलिक अधिकारों का हुआ उल्लंघन

जमानत मिलने के बाद सुजीत साव की पैरवी कर रहे उनके वकील अवध त्रिपाठी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. 8 जनवरी को उनके वकील की फाइल रजिस्टर हुई. 13 जनवरी को पहली सुनवाई में हाईकोर्ट के जजों ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा जमा करने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में ही इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.अब इस मामले में 19 तारीख को अगली सुनवाई रखी गई है.वहीं सुजीत साव ने बताया कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.



