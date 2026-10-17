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22 अक्टूबर को हरियाणा आयेंगी स्मृति ईरानी, प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा, पंचकूला में संगठन की मजबूती पर होगा मंथन

हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हरियाणा दौरा ( IANS )

पानीपत: भाजपा की हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे. इसकी जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दी.

प्रभारी बनने के बाद पहला दौराः डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "स्मृति ईरानी का हरियाणा का यह पहला दौरा है. इस दौरान अलग-अलग श्रेणियों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी की कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक तथा बोर्डों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाग लेंगे. बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार और उसे जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आगे की दिशा तय करना है." उन्होंने कहा कि भाजपा जनसरोकारों से जुड़कर काम करने में विश्वास रखती है और बूथ की मजबूती संगठन की प्राथमिकता है. बैठकों में आगामी चुनावों की तैयारियों विचार-विमर्श हो सकता है.

22 अक्टूबर को हरियाणा आयेंगी स्मृति ईरानी, (ETV Bharat) महिलाओं और किसानों के हित में सरकार के काम गिनाए: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के हित में योजनाएं लागू की गई हैं." उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रख रही है. किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री स्वयं कृषि से जुड़े विषयों की निगरानी कर रहे हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) उन्होंने प्रदेश में हाईवे और सड़कों के निर्माण सहित विकास कार्यों के लिए भी सरकार की सराहना की. हाल में हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और सरकार के अन्य प्रतिनिधि स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. किसानों के हित में सरकार उचित कदम उठाएगी.