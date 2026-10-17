22 अक्टूबर को हरियाणा आयेंगी स्मृति ईरानी, प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा, पंचकूला में संगठन की मजबूती पर होगा मंथन
भाजपा ने कॉकरोच पार्टी और विपक्ष के हालिया प्रदर्शन को विफल बताते हुए कहा कि "जनता अब भ्रामक दावों पर विश्वास नहीं कर रही है."
Published : October 17, 2026 at 1:34 PM IST
पानीपत: भाजपा की हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे. इसकी जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने दी.
प्रभारी बनने के बाद पहला दौराः डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "स्मृति ईरानी का हरियाणा का यह पहला दौरा है. इस दौरान अलग-अलग श्रेणियों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी की कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक तथा बोर्डों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाग लेंगे. बैठकों का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार और उसे जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आगे की दिशा तय करना है." उन्होंने कहा कि भाजपा जनसरोकारों से जुड़कर काम करने में विश्वास रखती है और बूथ की मजबूती संगठन की प्राथमिकता है. बैठकों में आगामी चुनावों की तैयारियों विचार-विमर्श हो सकता है.
महिलाओं और किसानों के हित में सरकार के काम गिनाए: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के हित में योजनाएं लागू की गई हैं." उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रख रही है. किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री स्वयं कृषि से जुड़े विषयों की निगरानी कर रहे हैं.
विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप: विपक्षी दलों के प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रामक प्रचार के जरिए देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता का विश्वास कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश के नागरिक ऐसे प्रचार से प्रभावित नहीं होंगे.
'विपक्ष का हालिया प्रदर्शन विफल है': उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए कहा कि "मतदाता सूची का शुद्धीकरण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है. इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना और मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है." उन्होंने कॉकरोच पार्टी और विपक्ष के हालिया प्रदर्शन को विफल बताते हुए कहा कि "जनता अब भ्रामक दावों पर विश्वास नहीं कर रही है."
भाजपा सरकार के 2 साल पूरेः हरियाणा में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों के दौरान हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. सरकार ने महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं."