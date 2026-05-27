स्मृति ईरानी 8 महीने बाद अमेठी पहुंचीं; दिवंगत कार्यकर्ताओं के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, वर्कर्स में भरा जोश
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिवंगत बीजेप बूथ अध्यक्ष पवन पासी और पूर्व जिला उपाध्यक्ष के भाई बृजेश तिवारी के परिजनों से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 5:44 PM IST
अमेठी: पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी एक लंबे अरसे के बाद बुधवार को अपने एक दिवसीय विशेष दौरे पर अमेठी पहुंची. अमेठी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और उत्साही कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह स्वागत किया. अपने इस संक्षिप्त दौरे के दौरान स्मृति ईरानी ने मुख्य रूप से दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की.
इसके साथ ही उन्होंने आगामी सांगठनिक चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की.
दिवंगत बूथ अध्यक्ष के परिजनों को बंधाया ढाढस: पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी करीब 8 माह के बाद बुधवार को अमेठी की जमीनी राजनीति में दिखीं. वे सबसे पहले क्षेत्र के जूठीपुर गांव में एक निष्ठावान बीजेपी कार्यकर्ता के घर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचीं. यहां उन्होंने बीजेपी के दिवंगत बूथ अध्यक्ष पवन पासी के परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान स्मृति ईरानी ने दुखी परिजनों को ढाढस बांधते हुए बच्चों की पढ़ाई-लिखाई व अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया.
अमेठी में स्मृति ईरानी से लिपट कर एक महिला रोई. स्मृति ईरानी ने उसे गले से लगा कर ढांढस बंधाया. स्मृति ईरानी के गांव मेदन मवई में संतोष ओझा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची थीं. कुछ दिन पहले संतोष ओझा का सड़क हादसे में मौत हो गई थी.
पूर्व जिला उपाध्यक्ष के भाई को दी श्रद्धांजलि: कुछ दिनों पूर्व ही बीमारी के चलते बूथ अध्यक्ष पवन पासी का आकस्मिक निधन हो गया था, जो संगठन में बेहद सक्रिय थे. इसके बाद स्मृति ईरानी पूर्व जिला उपाध्यक्ष रमेश चन्द्र तिवारी के आवास पर पहुंचीं, जहां उनके बड़े भाई स्वर्गीय बृजेश चन्द्र तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. इन दोनों शोक सभाओं के बाद पूर्व सांसद का काफिला सीधे मुसाफिरखाना में होने वाली संगठन की बैठक के लिए रवाना हो गया.
मुसाफिरखाना में प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित: स्मृति ईरानी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान 2026' के अंतर्गत हुए प्रोग्राम में शामिल हुईं. मुसाफिरखाना में हुए इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने संगठन की मूल विचारधारा, कार्यपद्धति एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया. उन्होंने आगामी सांगठनिक चुनौतियों से निपटने और जनता के बीच पैठ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को नए मंत्र भी दिए.
यह भी पढ़ें- यूपी के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा, आयुष इलाज भी होगा कैशलेस