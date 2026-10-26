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स्मृति ईरानी के दौरे से बीजेपी का संगठन हुआ और मजबूत, विपक्ष का गंदा नैरेटिव हुआ फेल- किरण सिंहदेव

छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान संगठन के विभिन्न स्तरों पर करीब 12 श्रेणियों की बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान की जानकारी दी और कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया.

संगठन की 12 श्रेणियों में हुई मीटिंग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने के साथ हुई. इसके बाद संगठन की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार बैठकें आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित संगठन की लगभग 12 अलग-अलग श्रेणियों की बैठकें हुईं. कुछ बैठकों में परिचय सत्र आयोजित किए गए, जबकि अन्य बैठकों में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. किरण सिंह देव ने कहा कि संगठन के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.