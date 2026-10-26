स्मृति ईरानी के दौरे से बीजेपी का संगठन हुआ और मजबूत, विपक्ष का गंदा नैरेटिव हुआ फेल- किरण सिंहदेव
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान चलाएगी. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 9:20 PM IST
रायपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान संगठन के विभिन्न स्तरों पर करीब 12 श्रेणियों की बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान की जानकारी दी और कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया.
संगठन की 12 श्रेणियों में हुई मीटिंग
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने के साथ हुई. इसके बाद संगठन की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार बैठकें आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित संगठन की लगभग 12 अलग-अलग श्रेणियों की बैठकें हुईं. कुछ बैठकों में परिचय सत्र आयोजित किए गए, जबकि अन्य बैठकों में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. किरण सिंह देव ने कहा कि संगठन के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.
बूथ स्तर तक पहुंचाई जाएंगी योजनाओं की जानकारी
किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता है. इसके लिए संगठन के सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी ने विधायकों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया. साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों और गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की. इस दौरान विधायकों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पिछले महीने सुशासन को लेकर लिए गए सेवा संकल्प और प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में भी स्मृति ईरानी ने चर्चा की और मार्गदर्शन दिया.
लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की ओर से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पहले 22 तारीख से शुरू होना था, लेकिन अब 25-26 तारीख से जिलों में अलग-अलग स्तरों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अभियान को 5 नवंबर तक चलाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है. भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को विभिन्न श्रेणियों में आयोजित कर जनता तक पहुंचाएंगे.
विपक्ष पर गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप
किरण सिंह देव ने विपक्ष और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में गलत अवधारणा फैलाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई. उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस तरह के घटनाक्रम को दोहराकर भारत में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में सरकारों का परिवर्तन मतदान के माध्यम से ही होता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही सत्ता परिवर्तन संभव है.
विदेशों से लोगों को बुलाकर कथित तौर पर एक समूह बनाने और देश के लोकतंत्र के खिलाफ माहौल तैयार किया गया. विपक्ष की गलत नैरेटिव स्थापित करने की कोशिशों का जनता जवाब दे रही है. भाजपा कार्यकर्ता 5 नवंबर तक चलने वाले ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखेंगे- किरण सिंहदेव, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
कांग्रेस पर बरसे किरण सिंहदेव
भाजपा की बैठकों को लेकर कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि बैठक के अंदर क्या चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी बाहर बयान देने वालों को नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने कार्यालय में बैठकर भाजपा की संगठनात्मक बैठकों को लेकर टिप्पणी कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रदेश प्रभारी के आने पर आठ से बारह अलग-अलग श्रेणियों में बैठकें आयोजित की जाती हैं. इससे संगठनात्मक कामकाज और बैठकों की प्रक्रिया का अंतर स्पष्ट होता है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह किसी तरह की अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहते.
किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक भी पार्टी संगठन का हिस्सा हैं और संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. बैठकों के दौरान उन्हें भी पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से पार्टी के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा.