क्या मिशन 2028 की बिसात बिछा गईं स्मृति इरानी? मंत्रियों के कामकाज में सुधार के निर्देश, संगठन में कसावट पर जोर
बंद कमरों में हुई बैठकों के मायने तलाश रही सियासत, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 7:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद स्मृति इरानी के पहले दो दिवसीय रायपुर दौरे ने सियासी गलियारों में इस सवाल को हवा दे दी है. संगठन के कोर ग्रुप से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व पदाधिकारियों तक के साथ हुई बैठकों में आखिर क्या चर्चा हुई. सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेता इसे परिचय, संगठनात्मक समन्वय और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद बता रहे हैं. लेकिन मंत्रियों को कामकाज में सुधार के निर्देश देने की बात और बैठकों को लेकर नेताओं के सीमित बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी
स्मृति इरानी के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के मुताबिक, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित संगठन की लगभग 12 अलग-अलग श्रेणियों की बैठकें आयोजित की गईं. इनमें वर्तमान पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व संगठन पदाधिकारियों के साथ पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी शामिल रहे. किरण सिंह देव ने बताया कि कुछ बैठकों में परिचय सत्र हुए, जबकि अन्य में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए.
बूथ स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने पर भाजपा का जोर
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। इसके लिए संगठन के सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.
विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों तथा गतिविधियों की ली जानकारी
किरण सिंहदेव के मुताबिक स्मृति इरानी ने विधायकों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया और उनके विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की. आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया गया.
घर की बात है, क्या बताएं—रामविचार नेताम के बयान ने बढ़ाई चर्चा
स्मृति इरानी की बैठक में क्या हुआ और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर जब ईटीवी भारत ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल किया, तो उनका जवाब था—घर की बात है, घर में रहने दो. उनका यह संक्षिप्त बयान बैठकों की गोपनीयता और उनके भीतर हुई चर्चाओं को लेकर सियासी दिलचस्पी बढ़ाने वाला रहा.
पार्टी ने बैठकों को बताया सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया
नेताम के इस जवाब को लेकर चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि पार्टी की ओर से बैठकों को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है, जबकि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और सुधार के निर्देशों की बातें भी सामने आई हैं. हालांकि, नेताम के बयान से बैठक में किसी खास मुद्दे पर असहमति या किसी मंत्री को लेकर नाराजगी की पुष्टि नहीं होती. इतना जरूर है कि बैठकों में हुई विस्तृत चर्चा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई.
क्या परफॉर्मेंस पर हुई चर्चा ?
स्मृति इरानी के दौरे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रियों के कामकाज को लेकर हो रही है. जानकारी के मुताबिक, मंत्रियों की बैठक में कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार लाने पर जोर दिया गया. जिन क्षेत्रों में कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वहां सुधार करने की जरूरत बताई गई. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि स्मृति इरानी पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं. मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कामकाज से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और जहां कमियां नजर आईं, उन्हें दूर करने तथा कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए.
बीजेपी में पांच साल चलता है संगठन का काम: राजेश अग्रवाल
मिशन 2028 को लेकर अलग से रणनीतिक बैठक किए जाने के सवाल पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं. चुनाव समाप्त होने के बाद भी पार्टी अगले पांच साल तक संगठन का काम करती है और जनता के बीच सक्रिय रहती है. इसलिए चुनाव की तैयारी के लिए अलग से बैठक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संगठन का काम पूरे कार्यकाल में जारी रहता है.
गजेंद्र यादव को संगठन में कसावट और तेजी की उम्मीद
मंत्री गजेंद्र यादव ने स्मृति इरानी के राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव को पार्टी के लिए उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि स्मृति इरानी को सरकार और संगठन, दोनों का व्यापक अनुभव है. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास से संगठन में कसावट आएगी और काम करने के तरीके में तेजी आएगी.
गुरु खुशवंत साहेब ने बताई बैठक की प्रक्रिया
कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बैठक के दौरान पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई. आगे किस रणनीति के तहत काम करना है और पार्टी तथा संगठन को साथ लेकर कैसे चलना है, इस पर भी चर्चा हुई.
मंत्रियों को सुधार का संदेश, मिशन 2028 की तैयारियों के लिए जरुरी
राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है.वहीं, संगठन के स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की चुनौती बनी रहती है. ऐसे में मंत्रियों को दिया गया सुधार का संदेश मिशन 2028 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
स्मृति के दौरे पर कांग्रेस का हमला
बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी के दौरे और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हुई बैठक को लेकर कांग्रेस का अपना विचार है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि स्मृति इरानी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई. उनके मुताबिक, स्मृति ईरानी ने केवल बड़े नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं, जबकि जिला अध्यक्षों और जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय तक आने से रोके जाने की बात सामने आई.
इस तरह की कार्यशैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होगा. स्मृति इरानी इसी तरह दो-चार बार और छत्तीसगढ़ आती हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे. इससे प्रदेश में बीजेपी की स्थिति और भी बदतर होगी- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस मीडिया विभाग
बीजेपी पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का मानना है कि स्मृति इरानी के दो दिवसीय दौरे का बीजेपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.स्मृति इरानी आक्रामक तेवर वाली और अनुभवी महिला नेता हैं. संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव है और बूथ प्रबंधन की भी अच्छी समझ है. राहुल गांधी को अमेठी में हराने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई. केंद्रीय मंत्री, सांसद और संगठनात्मक भूमिकाओं का अनुभव छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.
भाषणबाजी, प्रचारात्मक बयानबाजी और आकर्षक टैगलाइन से परहेज
उचित शर्मा के मुताबिक, स्मृति इरानी ने बैठकों के दौरान भाषणबाजी, प्रचारात्मक बयानबाजी और आकर्षक टैगलाइन देने से परहेज किया.उन्होंने इसे एक परिपक्व राजनीतिक दृष्टिकोण बताया. उनके अनुसार, किसी बड़े नेता के लिए हर बैठक के बाद सुर्खियां बटोरने के बजाय संगठन के भीतर संवाद और कामकाज पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण होता है.
बीजेपी संगठन की एक विशेषता ये है कि बैठकों के एजेंडे और भीतर हुई चर्चाएं आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होतीं. नेता बैठक से निकलने के बाद अपने-अपने अंदाज में बातें रखते हैं, लेकिन विस्तृत चर्चा सामने नहीं आती. स्मृति इरानी ने संगठन में कसावट लाने को लेकर गंभीरता दिखाई है. कुछ समय से कार्यकर्ताओं को पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलने और उनकी उपेक्षा की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे में स्मृति इरानी का अलग-अलग स्तरों पर संवाद करना संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश हो सकती है- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
2018 के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं मे थी निराशा
उचित शर्मा ने 2018 के चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि बीजेपी को उस दौर में कार्यकर्ताओं की निराशा और सत्ता विरोधी माहौल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनाव में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बनें, इसके लिए संगठन को अभी से सक्रिय होना होगा. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी भावना और उनके कामकाज को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन बैठक में वास्तव में किन मुद्दों पर क्या निर्णय हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है.
एक दौरा और कई सवाल
स्मृति इरानी के दौरे में एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और संगठन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया बता रहे हैं.तो वहीं कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाकर बीजेपी की संगठनात्मक शैली पर सवाल खड़े किए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों को इस दौरे से संगठन में कसावट आने की उम्मीद है, लेकिन वास्तविक असर का आकलन आने वाले समय में ही किया जा सकेगा.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्मृति इरानी की बैठकों में सामने आए फीडबैक के आधार पर क्या कोई ठोस बदलाव दिखाई देगा. क्या मंत्रियों के कामकाज में सुधार होगा, क्या कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और क्या प्रदेश बीजेपी के अलग-अलग नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा.
आखिरकार, घर की बात घर में कितनी देर रहती है, यह आने वाला वक्त बताएगा. मिशन 2028 की बिसात अब बिछ चुकी है या अभी मोहरों को समझने और उनकी जगह तय करने का दौर चल रहा है. इसका जवाब बीजेपी के अगले कदम, संगठन की सक्रियता और सरकार के कामकाज में दिखाई देने वाले बदलावों से मिलेगा.