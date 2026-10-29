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क्या मिशन 2028 की बिसात बिछा गईं स्मृति इरानी? मंत्रियों के कामकाज में सुधार के निर्देश, संगठन में कसावट पर जोर

क्या मिशन 2028 की बिसात बिछा गईं स्मृति इरानी? ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद स्मृति इरानी के पहले दो दिवसीय रायपुर दौरे ने सियासी गलियारों में इस सवाल को हवा दे दी है. संगठन के कोर ग्रुप से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व पदाधिकारियों तक के साथ हुई बैठकों में आखिर क्या चर्चा हुई. सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेता इसे परिचय, संगठनात्मक समन्वय और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कवायद बता रहे हैं. लेकिन मंत्रियों को कामकाज में सुधार के निर्देश देने की बात और बैठकों को लेकर नेताओं के सीमित बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

मंत्रियों के कामकाज में सुधार के निर्देश, संगठन में कसावट पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी स्मृति इरानी के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के मुताबिक, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सहित संगठन की लगभग 12 अलग-अलग श्रेणियों की बैठकें आयोजित की गईं. इनमें वर्तमान पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व संगठन पदाधिकारियों के साथ पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी शामिल रहे. किरण सिंह देव ने बताया कि कुछ बैठकों में परिचय सत्र हुए, जबकि अन्य में आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए.

बूथ स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने पर भाजपा का जोर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। इसके लिए संगठन के सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों तथा गतिविधियों की ली जानकारी किरण सिंहदेव के मुताबिक स्मृति इरानी ने विधायकों से मुलाकात कर उनका परिचय लिया और उनके विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की. आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया गया. घर की बात है, क्या बताएं—रामविचार नेताम के बयान ने बढ़ाई चर्चा स्मृति इरानी की बैठक में क्या हुआ और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर जब ईटीवी भारत ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल किया, तो उनका जवाब था—घर की बात है, घर में रहने दो. उनका यह संक्षिप्त बयान बैठकों की गोपनीयता और उनके भीतर हुई चर्चाओं को लेकर सियासी दिलचस्पी बढ़ाने वाला रहा. पार्टी ने बैठकों को बताया सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया नेताम के इस जवाब को लेकर चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि पार्टी की ओर से बैठकों को सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है, जबकि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और सुधार के निर्देशों की बातें भी सामने आई हैं. हालांकि, नेताम के बयान से बैठक में किसी खास मुद्दे पर असहमति या किसी मंत्री को लेकर नाराजगी की पुष्टि नहीं होती. इतना जरूर है कि बैठकों में हुई विस्तृत चर्चा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई. क्या परफॉर्मेंस पर हुई चर्चा ? स्मृति इरानी के दौरे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रियों के कामकाज को लेकर हो रही है. जानकारी के मुताबिक, मंत्रियों की बैठक में कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार लाने पर जोर दिया गया. जिन क्षेत्रों में कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वहां सुधार करने की जरूरत बताई गई. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि स्मृति इरानी पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं. मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कामकाज से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और जहां कमियां नजर आईं, उन्हें दूर करने तथा कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए. बीजेपी में पांच साल चलता है संगठन का काम: राजेश अग्रवाल मिशन 2028 को लेकर अलग से रणनीतिक बैठक किए जाने के सवाल पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं. चुनाव समाप्त होने के बाद भी पार्टी अगले पांच साल तक संगठन का काम करती है और जनता के बीच सक्रिय रहती है. इसलिए चुनाव की तैयारी के लिए अलग से बैठक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संगठन का काम पूरे कार्यकाल में जारी रहता है. गजेंद्र यादव को संगठन में कसावट और तेजी की उम्मीद मंत्री गजेंद्र यादव ने स्मृति इरानी के राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव को पार्टी के लिए उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि स्मृति इरानी को सरकार और संगठन, दोनों का व्यापक अनुभव है. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास से संगठन में कसावट आएगी और काम करने के तरीके में तेजी आएगी. गुरु खुशवंत साहेब ने बताई बैठक की प्रक्रिया कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बैठक के दौरान पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई. आगे किस रणनीति के तहत काम करना है और पार्टी तथा संगठन को साथ लेकर कैसे चलना है, इस पर भी चर्चा हुई. मंत्रियों को सुधार का संदेश, मिशन 2028 की तैयारियों के लिए जरुरी