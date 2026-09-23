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नितिन की नवीन भाजपा, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, झारखंड-गुजरात को राज्य से मिले सह प्रभारी

नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ में काम करने और टीम के साथ जुड़े रहने के बाद कई राजनीतिक समीक्षकों ने यह कहा था कि नितिन नवीन जिनके साथ काम करने में सहज हैं वैसी टीम को ले जा रहे हैं. नितिन नवीन यह जानते भी हैं कि कौन कितना बेहतर तरीके से कम कर सकता है. नितिन नवीन के पहले बदलाव में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला दीपक म्हस्के का था, जिनके स्थान उन्हें जिम्मेदारी मिली उनकी पार्टी में पकड़, पहचान और दबदबा बहुत मजबूत था. लेकिन नितिन नवीन की टीम नए तरीके से तैयार हो रही है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई.

रायपुर: नितिन की नवीन टीम में छत्तीसगढ़ और बिहार का दबदबा बरकरार है. नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार पार्टी को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं. हर बड़े बदलाव में नितिन नवीन जहां से हैं और नितिन नवीन ने जहां काम किया है वहां के लोगों की बदलाव और जिम्मेदारी में बड़ी भूमिका भागीदारी की हिस्सेदारी साफ-साफ दिख रही है. राष्ट्रीय स्तर पर हुए बदलाव में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख के तौर पर दीपक म्हस्के को छत्तीसगढ़ से भेजा गया था जबकि राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद पर छत्तीसगढ़ महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को जिम्मेदारी दी गई.

छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हुए पदाधिकारी के बाद इस बात की चर्चा तेजी से चल रही थी कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, तो अब छत्तीसगढ़ का प्रभार किसके जिम्मे होगा. हालांकि दूसरे बदलाव में उस चर्चा पर भी विराम लग गया. भाजपा की वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है.

हालांकि उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की कमान और पकड़ दोनों नितिन नवीन के हाथ में इस आधार पर रहेगी जिसमें बिहार से सिध्दार्थ शंभू को सह प्रभारी बनाया गया है. सिध्दार्थ शंभू छत्तीसगढ़ सह प्रभारी के तौर पर काम देखेंगे. यह स्मृति ईरानी के साथ मजबूत गोलबंदी की बात कही जा सकती है. छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन ने पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस गोलबंदी को किया है वह फीडबैक स्मृति ईरानी को मजबूती देने के लिए काम करेंगे इस सोच को भी इस बदलाव के आधार में रखा गया है.

छत्तीसगढ़ की बढ़ी हिस्सेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर पर हुए संगठनात्मक बदलाव में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को 2 राज्यों के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सौरभ सिंह को झारखंड प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी बनाया गया है. वहीं पत्थलगांव विधानसभा से विधायक एवं रायगढ़ की पूर्व सांसद गोमती साय को गुजरात भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की बात की जाए तो एक बड़ी हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई है.

मजबूत होगा संगठन

छत्तीसगढ़ के प्रभारी के बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा स्मृति ईरानी जी को छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. स्मृति ईरानी जी का दीर्घकालिक राष्ट्रीय अनुभव, राष्ट्रसेवा एवं संगठन के प्रति समर्पण निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारे संगठन और जनसेवा के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगा. सिद्धार्थ शम्भूजी को भी छत्तीसगढ़ के सह-प्रभारी का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके सक्रिय सहभागिता से संगठनात्मक कार्यों को और गति मिलेगी. अलग-अलग राज्यों में नवनियुक्त प्रदेश प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

सीएम की बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सौरभ सिंह जी को झारखंड प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी का दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. इसके साथ ही नितिन नबीन जी द्वारा पत्थलगांव विधानसभा से विधायक एवं रायगढ़ की पूर्व सांसद बहन गोमती साय जी को गुजरात भाजपा का सह-प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. छत्तीसगढ़ की सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में गोमती साय का सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव रहा है.

मुझे विश्वास है कि उनके सुदीर्घ अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण का लाभ गुजरात में संगठन को मिलेगा. वे इस नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगी.- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

भाजपा जनता की सेवा करती है- सिद्धार्थ शम्भू

छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाए जाने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए सिद्धार्थ शंभू ने कहा कि भाजपा जन सेवा करती है और जनता के काम के प्रति समर्पित है. उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी से जब आदेश मिलेगा उसके अनुसार योजना बनेगी.