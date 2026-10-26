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स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे से संगठन में आएगी कसावट, 2028 के चुनावों में मिलेगा परिणाम- गजेंद्र यादव

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लगातार बैठकों का दौर चला. इस बीच उन्होंने मंत्रियों के साथ भी बैठक की. बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र यादव ने ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के अनुभव का लाभ बीजेपी संगठन और सरकार, दोनों को मिलेगा. उनके दौरे से संगठन में कसावट आएगी और काम करने की गति भी तेज होगी. उन्होंने मिशन 2028 की रणनीति और कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

स्मृति ईरानी के अनुभव से संगठन को मिलेगी मजबूती मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्मृति ईरानी काफी अनुभवी हैं. उन्हें सरकार और संगठन, दोनों का व्यापक अनुभव है. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास से संगठन में कसावट आएगी और काम करने के तरीके में तेजी आएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा.