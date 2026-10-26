स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे से संगठन में आएगी कसावट, 2028 के चुनावों में मिलेगा परिणाम- गजेंद्र यादव
स्मृति ईरानी के दौरे से छत्तीसगढ़ बीजेपी और मजबूत होगी. यह बात मंत्री गजेंद्र यादव ने कही है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 8:21 PM IST
रायपुर: भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लगातार बैठकों का दौर चला. इस बीच उन्होंने मंत्रियों के साथ भी बैठक की. बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र यादव ने ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के अनुभव का लाभ बीजेपी संगठन और सरकार, दोनों को मिलेगा. उनके दौरे से संगठन में कसावट आएगी और काम करने की गति भी तेज होगी. उन्होंने मिशन 2028 की रणनीति और कांग्रेस के आरोपों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी.
स्मृति ईरानी के अनुभव से संगठन को मिलेगी मजबूती
मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्मृति ईरानी काफी अनुभवी हैं. उन्हें सरकार और संगठन, दोनों का व्यापक अनुभव है. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास से संगठन में कसावट आएगी और काम करने के तरीके में तेजी आएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा.
बिना तामझाम के दौरे से कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा अपनापन
भाजपा के प्रदेश प्रभारी के पिछले दौरों के दौरान होने वाले भव्य आयोजनों, रैलियों और तामझाम को लेकर पूछे गए सवाल पर गजेंद्र यादव ने कहा कि इस बार का दौरा अपनापन दर्शाता है. उन्होंने कहा कि संगठन में हमेशा नवाचार होना चाहिए. गजेंद्र यादव के मुताबिक, स्मृति ईरानी ने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन में रहते हुए नेताओं को आम लोगों, कार्यकर्ताओं और जनता के बीच रहना चाहिए. इससे कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश जाता है और संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
मिशन 2028 के लिए लगातार काम कर रही भाजपा
मिशन 2028 की तैयारियों को लेकर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा वर्ष 2023 में चुनाव जीतने के बाद से ही आम जनता के लिए काम कर रही है. पार्टी का फोकस जनता के हित में काम करने पर है और इसी का परिणाम वर्ष 2028 में देखने को मिलेगा.
कांग्रेस के आरोपों पर गजेंद्र यादव का पलटवार
भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल की कथित नाकामियों को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर गजेंद्र यादव ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद नाकाम हो चुकी है, इसलिए जनता ने उसे पांच साल बाद सत्ता से बाहर कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सरकार की नाकामियां क्या गिनाएगी. कांग्रेस नेताओं के बयानों से उनकी हताशा दिखती है.