अमेठी में स्मृति ईरानी का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोलीं- पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी साइकिल
बीजेपी सदस्यता समारोह कार्यक्रम में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, सपा विधायक अभय सिंह और कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा सदस्यता ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 3:41 PM IST
अमेठी: भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीतिक जमीन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सपा की साइकिल पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी.
इस दौरान बीजेपी सदस्यता समारोह कार्यक्रम में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अयोध्या के गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह और जालौन के कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा का टोल फ्री नंबर डायल कर बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ली.
वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 47 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में असमर्थ पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक विफलता के कारणों पर मंथन करे. स्मृति ईरानी ने अमेठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुनावी क्षमता पर भी सवाल उठाए.
बीजेपी की राष्टीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को बीजेपी सदस्यता समारोह पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
स्मृति ईरानी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की साइकिल तो पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी. विपक्ष का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं. उन्हें अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए.
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अपने राजकुमार को शहंशाह बनाने के लिए चाहे जितनी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट कर लिया जाए, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हकीकत नहीं बदलने वाली.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि वह 47 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में असमर्थ क्यों रही है. अपनी राजनीतिक विफलताओं की समीक्षा करने के बजाय कांग्रेस चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है.
उन्होंने अमेठी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस और उसका शीर्ष नेतृत्व अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में कांग्रेस देश का नेतृत्व कैसे कर पाएगी। स्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अमेठी में ऐसे 40 गांव थे, जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली का कनेक्शन पहुंचा.
स्मृति ईरानी ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल तीन विधायकों के सदस्यता ग्रहण करने का समारोह नहीं है, बल्कि एक संकल्प समारोह है. उन्होंने संकल्प जताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत का आशीर्वाद मिलेगा.
बीजेपी सदस्यता समारोह कार्यक्रम में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अयोध्या के गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह और जालौन के कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा का टोल फ्री नंबर डायल कर बीजेपी की औपचारिक सदस्यता लिया. बीजेपी प्रदेश अध्य्क्ष पंकज चौधरी ने तीनों सपा विधायकों को भगवा पटका पहना कर बीजेपी में स्वागत किया.