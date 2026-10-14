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अमेठी में स्मृति ईरानी का सपा-कांग्रेस पर हमला, बोलीं- पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी साइकिल

अमेठी में तीन विधायकों ने बीजेपी ज्वॉइन की. ( ईटीवी भारत )

अमेठी: भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीतिक जमीन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सपा की साइकिल पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी.

इस दौरान बीजेपी सदस्यता समारोह कार्यक्रम में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अयोध्या के गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह और जालौन के कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा का टोल फ्री नंबर डायल कर बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ली.

वहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 47 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में असमर्थ पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक विफलता के कारणों पर मंथन करे. स्मृति ईरानी ने अमेठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुनावी क्षमता पर भी सवाल उठाए. सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, सपा विधायक अभय सिंह और कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा सदस्यता ली. (ईटीवी भारत) बीजेपी की राष्टीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को बीजेपी सदस्यता समारोह पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. स्मृति ईरानी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की साइकिल तो पिछले चुनाव में ही पंचर हो गई थी. विपक्ष का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं. उन्हें अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए.