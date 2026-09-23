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हरियाणा बीजेपी प्रभारी बनी स्मृति ईरानी, भोला सिंह को बनाया गया सह प्रभारी

चंडीगढ़: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा का बीजेपी प्रभारी नियुक्त किया गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केंद्रीय संगठन ने राज्यों के प्रभारियों की नई सूची जारी की है. जिसके तहत स्मृति ईरानी को हरियाणा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है. इसके अलावा भोला सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है. स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय राजनीति और मनोरंजन जगत का एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली नाम हैं. वे अपनी बेहतरीन वाकपटुता (Oratory Skills) और कड़े राजनैतिक संघर्षों के लिए जानी जाती हैं.

जानें कौन हैं स्मृति ईरानी: उनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था. परिवार मध्यमवर्गीय था. उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से और मां जनसंघ से जुड़ी थीं, जिससे उन्हें बचपन से ही राजनैतिक माहौल मिला. राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा थीं.

'तुलसी वीरानी' के रूप में पहचान: एकता कपूर के आइकॉनिक टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (2000-2008) में 'तुलसी' का किरदार निभाकर वे देश के घर-घर में लोकप्रिय हो गईं. इसके लिए उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार भी मिले. वो मिस इंडिया प्रतियोगिता (1998) की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं.