हरियाणा बीजेपी प्रभारी बनी स्मृति ईरानी, भोला सिंह को बनाया गया सह प्रभारी
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा का बीजेपी प्रभारी नियुक्त किया गया है.
Published : September 23, 2026 at 2:59 PM IST
चंडीगढ़: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा का बीजेपी प्रभारी नियुक्त किया गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केंद्रीय संगठन ने राज्यों के प्रभारियों की नई सूची जारी की है. जिसके तहत स्मृति ईरानी को हरियाणा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है. इसके अलावा भोला सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है. स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय राजनीति और मनोरंजन जगत का एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली नाम हैं. वे अपनी बेहतरीन वाकपटुता (Oratory Skills) और कड़े राजनैतिक संघर्षों के लिए जानी जाती हैं.
जानें कौन हैं स्मृति ईरानी: उनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था. परिवार मध्यमवर्गीय था. उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से और मां जनसंघ से जुड़ी थीं, जिससे उन्हें बचपन से ही राजनैतिक माहौल मिला. राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा थीं.
Bharatiya Janata Party appoints party in-charges and co-incharges for various States and UTs pic.twitter.com/TjLweCdVmI— ANI (@ANI) September 23, 2026
'तुलसी वीरानी' के रूप में पहचान: एकता कपूर के आइकॉनिक टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (2000-2008) में 'तुलसी' का किरदार निभाकर वे देश के घर-घर में लोकप्रिय हो गईं. इसके लिए उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार भी मिले. वो मिस इंडिया प्रतियोगिता (1998) की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं.
राजनीतिक सफर (Political Journey): स्मृति ईरानी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की और संगठनात्मक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ीं
- प्रारंभिक दौर: 2004 में उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी युवा विंग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया. 2010 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया.
- संसदीय सफर: वे 2011 में पहली बार गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गईं और 2017 में दोबारा चुनी गईं.
'जायंट किलर' (अमेठी फतह-2019): राजनीति में उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण 2019 के लोकसभा चुनाव में आया, जब उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी से हराकर सबको चौंका दिया. इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर स्थापित कर दिया. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था.
केंद्रीय कैबिनेट में भूमिकाएं (2014 - 2024): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वे सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में से एक रहीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय): 2014 से 2016 तक.
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय: 2017 से 2018 तक.
- कपड़ा मंत्रालय (Textiles): 2016 से 2021 तक.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: 2019 से 2024 तक.
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: 2022 से 2024 तक (इस पद को संभालने वाली वह पहली गैर-मुस्लिम मंत्री बनीं).
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