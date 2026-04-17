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'नारी शक्ति वंदन' सम्मेलन का आयोजन; स्मृति ईरानी ने अखिलेश को दिया चैलेंज, बोलीं- "पैतृक सीट छोड़कर गोरखपुर से लड़कर दिखाएं"

वाराणसी : जिले के चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में 'नारी शक्ति वंदन' के नाम से एक सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं.







अखिलेश यादव को लेकर किये गये सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देखिए बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना. मुझ जैसी औरत जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर चुनाव जीता है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है. उन्होंने कहा कि अगर इतना ही दमख़म रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़कर गोरखपुर से लड़कर दिखाएं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वह जिन्होंने खुद कभी नौकरी न की हो. वो क्या बोलेंगे, हम भी टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि संसद में सास बहू की बातें हों. उत्तर प्रदेश में उनको अब विपक्ष में ही रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंभीर राजनीति करने वालों को इतना समय नहीं मिलता को वो सीरियल देख पाये.







स्मृति ईरानी ने कहा कि जनगणना पर अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं. अगर वाकई में अखिलेश यादव का समर्पण मुस्लिम बहनों के उत्थान के प्रति सजग होता, ट्रांसपेरेंट होता तो ट्रिपल तलाक के मामले में वो मुस्लिम बहनों के विरोध में खड़े नजर नहीं आते. अपनी निजी राजनीति के लिए हैडलाइन चेंजिंग के लिए उन्होंने जो रूख अपनाया, साफ़ है वो एक वोटबैंक को जानबूझकर बरगला रहे हैं, ये जानते हुए कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान स्वीकारेगा नहीं है.



