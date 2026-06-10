दिल्ली में घरों के भीतर सुलगती लापरवाही: क्यों शॉर्ट सर्किट बन रहा है राजधानी में काल?
शॉर्ट सर्किट जैसी सामान्य दिखने वाली लेकिन जनहानि में तब्दील होने वाली इस घटना को टालने के लिए उपभोक्ताओं को खुद जागरूक होना होगा.
Published : June 10, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: मकान हो या दुकान दिल्ली में आग की अधिकांश घटनाओं में शुरुआती जांच के बाद 'शॉर्ट सर्किट' को ही प्रमुख कारण बताया जाता है. लेकिन क्या यह वास्तव में कोई अप्रत्याशित तकनीकी खराबी है या फिर हम उपभोक्ताओं की अनदेखी व लापरवाही का नतीजा भुगत रहे हैं? दिल्ली में लगातार तपते मौसम व बढ़ते बिजली लोड के बीच यह सवाल बेहद गंभीर हो चुका है. इस संवेदनशील मुद्दे पर जब ईटीवी भारत ने दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से बात की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला व आंखें खोलने वाला विश्लेषण सामने रखा.
आमतौर पर लोग मानते हैं कि शॉर्ट सर्किट अचानक होने वाली एक दुर्घटना है लेकिन चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर करते हुए कहा कि "पहली चीज तो हमें यह समझना होगा कि शॉर्ट सर्किट अपने आप में एक 'कॉज' (कारण) नहीं है. वह एक 'परिणाम' (रिजल्ट) है जो कि लूज कनेक्शन या ओवरलोडिंग या खराब बिजली के तारों की वजह से होता है."
चीफ फायर ऑफिसर के अनुसार असली समस्या बिजली मीटर के बाद शुरू होती है. हमारे देश में बिजली उत्पादन की जगह से लेकर उपभोक्ता के मीटर तक बिजली पहुंचाने के लिए सख्त कानून, प्रावधान और रेगुलेशंस (जैसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA के नियम) मौजूद हैं. लेकिन उपभोक्ता के घर के मीटर के बाद क्या हो रहा है, इस पर कोई सरकारी नियंत्रण या नियमन नहीं है. मीटर के अंदर की वायरिंग प्रॉपर लोड के हिसाब से बनी है या नहीं, सुरक्षा उपकरण जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB), रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ELCB) सही रेटिंग के हैं या नहीं, इसका न तो कोई सर्टिफिकेशन करता है और न ही कोई सेफ्टी ऑडिट होता है.
एसी और एक्सटेंशन बोर्ड: शॉर्ट सर्किट के नए 'हॉटस्पॉट':
राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों (डिस्कॉम) के अधिकारियों से की गई बातचीत में भी इस बात की पुष्टि हुई. अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की ज्यादातर घटनाएं घरों के भीतर इंटरनल कारणों से हो रही हैं, जिसमें एयर कंडीशनर (AC) सबसे आगे हैं.
पुरानी वायरिंग पर मल्टीपल एसी का लोड: लोगों ने सालों पहले घर की वायरिंग करवाई थी, जो तब केवल एक एसी या पंखों के लोड के हिसाब से थी. आज उसी पुरानी वायरिंग पर लोग दो से तीन एसी चला रहे हैं. जब लोड क्षमता से अधिक बढ़ जाता है, तो तार अंदर ही अंदर पिघलने लगते हैं. घरों में अक्सर एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में कई प्लग लगा दिए जाते हैं. अत्यधिक बिजली खींचने वाले भारी उपकरणों (जैसे फ्रिज, ओवन, हीटर) को एक ही बोर्ड पर चलाने से वह ओवरलोड होकर आग पकड़ लेता है.
एसी आउटडोर यूनिट का सीधे धूप में होना: गर्मियों में एसी की आउटडोर यूनिट बाहर खुले में सीधे सूरज की रोशनी में होती है. कंप्रेसर चलने से वह खुद बेहद गर्म होती है. ऊपर से पड़ने वाली सीधी धूप उसे और तपा देती है. अधिकारियों की सलाह है कि इस पर रिफ्लेक्टर या शेड (छांव) की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वह ओवरहीट न हो. जहां एक तरफ घरों के अंदर लापरवाही का माहौल है, वहीं मीटर तक बिजली लाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने सख्त मानक तय किए हैं, जिनका पालन बिजली कंपनियों के लिए अनिवार्य है.
केबल और वायरिंग: पोल (खंभे) से मीटर बॉक्स तक केवल लोड के अनुसार सही क्षमता की इंसुलेटेड या आर्मर्ड केबल का उपयोग होना चाहिए, जिसमें कहीं भी कोई कट या जोड़ नहीं होना चाहिए. खंभे से मीटर की दूरी 40 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. मीटर हमेशा वाटरप्रूफ व डस्टप्रूफ (IP65 सुरक्षा मानक वाले) पॉलीकार्बोनेट या मेटल बॉक्स में पक्की व मजबूत दीवार पर होना चाहिए. इसकी ऊंचाई जमीन से 1.5 मीटर से 1.8 मीटर (5 से 6 फीट) होनी चाहिए. यह खुला व हवादार होना चाहिए.
सुरक्षा उपकरण: मीटर के ठीक पहले या बाद में डबल-पोल एमसीबी या फ्यूज लगाना और मीटर बॉक्स की मेटल बॉडी को उचित अर्थिंग पिट से जोड़ना अनिवार्य है. इसे पानी के नल, सिंक या गैस पाइपलाइन से दूर रखना चाहिए. शॉर्ट सर्किट जैसी सामान्य दिखने वाली लेकिन जनहानि में तब्दील होने वाली इस घटना को टालने के लिए उपभोक्ताओं को खुद जागरूक होना होगा. सावधानियों को अपनाकर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं.
1. मीटर की सही स्थिति: बिजली के मीटर हमेशा घरों से बाहर लगवाएं. इन्हें कभी भी मुख्य प्रवेश द्वार या सीढ़ियों पर न लगाएं, क्योंकि आग लगने पर बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है. मीटर के पास वाहन पार्क न करें और न ही वहां कोई ज्वलनशील सामान (कागज, तेल, गैस, केमिकल) रखें.
2. RCCB/ELCB की अनिवार्यता: बिजली के झटकों व शॉर्ट सर्किट जनित आग से बचने के लिए मीटर के तुरंत बाद ELCB/RCCB अवश्य लगवाएं. इससे किसी भी उपकरण में गड़बड़ी होते ही पूरी बिजली तुरंत कट जाएगी.
3. वायरिंग का ऑडिट: CEA Safety Rules 2023 के तहत ये अनिवार्य है कि हर वर्ष गर्मियां शुरू होने से पहले किसी अधिकृत (सर्टिफाइड) इलेक्ट्रिशियन से घर की पूरी वायरिंग चेक कराएं. कमजोर, कटी-फटी या पुरानी वायरिंग को तुरंत बदलें.
4. ISI प्रमाणित उत्पाद: हमेशा घर में आईएसआई (ISI) प्रमाणित तारों, स्विचों व उपकरणों का ही इस्तेमाल करें. स्टैंडर्ड रेटिंग के वायर ही डलवाएं.
5. उपकरणों को अनअटेंडेड न छोड़ें: गीजर, रूम हीटर, पानी के पंप या एसी को अनावश्यक व अत्यधिक समय के लिए चलता हुआ न छोड़ें. इनमें ओवरहीटिंग के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.
6. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग: इलेक्ट्रिक वाहनों को कभी भी ओवरचार्ज न करें. चार्जिंग पूरा होते ही प्लग निकाल दें. ऐसा न करने पर बैटरी ब्लास्ट या आग की गंभीर दुर्घटना हो सकती है.
7. गैस व खुली लौ से सुरक्षा: रात में सोने से पहले या बाहर जाते समय गैस पाइपलाइन या सिलेंडर के रेगुलेटर को अवश्य बंद कर दें. यदि गैस लीक की आशंका हो तो तुरंत गैस एजेंसी को कॉल करें. घर से बाहर जाते समय जलता हुआ दीपक या धूपबत्ती खुला न छोड़ें.
8. आपातकालीन नंबर: किसी भी अप्रिय घटना या आग लगने पर बिना वक्त गंवाए आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर या फायर सर्विस डिपार्टमेंट को 101 पर तुरंत कॉल करें.
शॉर्ट सर्किट कोई दैवीय आपदा नहीं बल्कि छोटी-छोटी लापरवाहियों का परिणाम है. जब तक हम अपने घरों के भीतर बिजली लोड के प्रबंधन व सुरक्षा उपकरणों के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक दिल्ली के आशियाने यूं ही अनजाने खतरे के साये में सुलगते रहेंगे.
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