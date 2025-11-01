अलवर: गरीब रथ ट्रेन की चेन पुलिंग से उठा धुआं, आग की अफवाह से अफरा-तफरी
चेन पुलिंग से कोच जी-7 के पहियों में घर्षण से चिंगारी उठी. ट्रेन 50 मिनट लेट हो गई.
Published : November 1, 2025 at 3:23 PM IST
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रेलवे केबिन के पास शनिवार दोपहर गरीब रथ एक्सप्रेस की चेन पुलिंग से कोच जी-7 के पहियों से धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. चेन पुलिंग से ट्रेन के कोच जी-7 के पहियों में घर्षण से चिंगारी उठी और धुआं दिखाई दिया. गनीमत रही कि समय रहते गाड़ी के पहिए से निकल रहे धुएं पर काबू पा लिया. इससे बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर जैसे ही गाड़ी शिवाजी पार्क केबिन पर रुकी, तभी ज्यादातर यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए.
अलवर रेलवे के सिग्नल एलसी 111 ने शिवाजी पार्क केबिन को सूचना दी कि गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठता दिखा. सूचना पर शिवाजी पार्क केबिन के पास रेलवे कर्मियों ने ट्रेन को रुकवाया. रेलवेकर्मी कोच जी-7 के पास आग पर नियंत्रण के उपकरण लेकर पहुंचे. रेलवे कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल टीमें पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.
अलवर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सीताराम वर्मा ने बताया कि गरीब रथ ट्रेन में खैरथल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चेन खींच दी. इससे ट्रेन के कोच जी-7 के पहिए में घर्षण से धुआं उठने लगा. ट्रेन शिवाजी पार्क केबिन के पास रोकी गई. रेलवे कर्मचारियों ने कोच जी-7 के पहिए की जांच कर आग बुझाने का पाउडर छिड़का. ट्रेन करीब 50 मिनट रुकी रही. इस दौरान रेलवे कर्मियों ने सघन जांच की और स्थिति सामान्य पाई जाने पर ट्रेन को जयपुर रवाना किया. फायर ब्रिगेड और रेलवेकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से जनहानि या बड़ा हादसा होने से बच गया.
फायर ऑफिसर जगदीप तक्षक ने बताया कि जैसे ही ट्रेन में आग की सूचना मिली, तुरंत बुध विहार और भवानी तोप दमकल केंद्रों से फायर बिग्रेड गाड़ियां मौके पर भेज दी. पहुंचने पर पाया कि ट्रेन के एक कोच के पहिए में अत्यधिक गर्मी से धुआं उठ रहा था. फायर और रेलवे कर्मचारी प्रकाशचंद, राजेश, रोहिताश सैनी ने स्थिति को नियंत्रित किया.