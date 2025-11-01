ETV Bharat / state

अलवर: गरीब रथ ट्रेन की चेन पुलिंग से उठा धुआं, आग की अफवाह से अफरा-तफरी

चेन पुलिंग से उठा धुआं ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रेलवे केबिन के पास शनिवार दोपहर गरीब रथ एक्सप्रेस की चेन पु​लिंग से कोच जी-7 के पहियों से धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. चेन पु​लिंग से ट्रेन के कोच जी-7 के पहियों में घर्षण से चिंगारी उठी और धुआं दिखाई दिया. गनीमत रही कि समय रहते ​गाड़ी के पहिए से निकल रहे धुएं पर काबू पा लिया. इससे बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर जैसे ही गाड़ी शिवाजी पार्क केबिन पर रुकी, तभी ज्यादातर यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए. अलवर रेलवे के सिग्नल एलसी 111 ने शिवाजी पार्क ​केबिन को सूचना दी कि गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठता दिखा. सूचना पर शिवाजी पार्क केबिन के पास रेलवे कर्मियों ने ट्रेन को रुकवाया. रेलवेकर्मी कोच जी-7 के पास आग पर नियंत्रण के उपकरण लेकर पहुंचे. रेलवे कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल टीमें पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. गरीब रथ ट्रेन में आग की अफवाह. (ETV Bharat Alwar)