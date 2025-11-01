ETV Bharat / state

अलवर: गरीब रथ ट्रेन की चेन पुलिंग से उठा धुआं, आग की अफवाह से अफरा-तफरी

चेन पु​लिंग से कोच जी-7 के पहियों में घर्षण से चिंगारी उठी. ट्रेन 50 मिनट लेट हो गई.

Smoke from chain pulling
चेन पुलिंग से उठा धुआं (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित रेलवे केबिन के पास शनिवार दोपहर गरीब रथ एक्सप्रेस की चेन पु​लिंग से कोच जी-7 के पहियों से धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. चेन पु​लिंग से ट्रेन के कोच जी-7 के पहियों में घर्षण से चिंगारी उठी और धुआं दिखाई दिया. गनीमत रही कि समय रहते ​गाड़ी के पहिए से निकल रहे धुएं पर काबू पा लिया. इससे बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर जैसे ही गाड़ी शिवाजी पार्क केबिन पर रुकी, तभी ज्यादातर यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए.

अलवर रेलवे के सिग्नल एलसी 111 ने शिवाजी पार्क ​केबिन को सूचना दी कि गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठता दिखा. सूचना पर शिवाजी पार्क केबिन के पास रेलवे कर्मियों ने ट्रेन को रुकवाया. रेलवेकर्मी कोच जी-7 के पास आग पर नियंत्रण के उपकरण लेकर पहुंचे. रेलवे कर्मियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल टीमें पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

गरीब रथ ट्रेन में आग की अफवाह. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:सावधान! अलार्म चेन पुलिंग पर जुर्माने के साथ ट्रेन डिटेंशन की भी वसूली जाएगी राशि

अलवर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सीताराम वर्मा ने बताया कि गरीब रथ ट्रेन में खैरथल स्टेशन के पास किसी यात्री ने चेन खींच दी. इससे ट्रेन के कोच जी-7 के पहिए में घर्षण से धुआं उठने लगा. ट्रेन शिवाजी पार्क केबिन के पास रोकी गई. रेलवे कर्मचारियों ने कोच जी-7 के पहिए की जांच कर आग बुझाने का पाउडर छिड़का. ट्रेन करीब 50 मिनट रुकी रही. इस दौरान रेलवे कर्मियों ने सघन जांच की और स्थिति सामान्य पाई जाने पर ट्रेन को जयपुर रवाना किया. फायर ब्रिगेड और रेलवेकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से जनहानि या बड़ा हादसा होने से बच गया.

फायर ऑफिसर जगदीप तक्षक ने बताया कि जैसे ही ट्रेन में आग की सूचना मिली, तुरंत बुध विहार और भवानी तोप दमकल केंद्रों से फायर बिग्रेड गाड़ियां मौके पर भेज दी. पहुंचने पर पाया कि ट्रेन के एक कोच के पहिए में अत्यधिक गर्मी से धुआं उठ रहा था. फायर और रेलवे कर्मचारी प्रकाशचंद, राजेश, रोहिताश सैनी ने स्थिति को नियंत्रित किया.

TAGGED:

RUMORS OF FIRE ON THE TRAIN
CHAIN PULLING IN GARIB RATH TRAIN
PANIC AMONG PASSENGERS
HEAT IN WHEEL CAUSED SMOKE
RAIL ACCIDENT AVERTED IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.