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दीपावली पर पटाखों का धुआं आंखों के लिए खतरनाक, जानें कैसे बरतें सावधानियां

पटना: दीपावली खुशियों, रोशनी और उत्सव का त्योहार है. इस दौरान घरों से लेकर बाजारों तक रौनक रहती है और बच्चे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं. त्योहार के इस उत्साह के बीच आंखों की सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. दीपावली का समय मौसम में बदलाव और वायुमंडल में धूल-कणों की अधिकता का भी दौर होता है. इस दौरान हवा में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ-साथ आंखों में जलन, खुजली और पानी आने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. पटना की प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. निम्मी रानी ने इस विषय पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

इस बार भी पटना में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है. शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग-अलग समय और मॉनिटरिंग स्टेशन के अनुसार बदल रहा है. हालिया स्टेशन आधारित रीडिंग में यह करीब 180 के आसपास दर्ज किया गया है. ऐसे में दीपावली के दिन होने वाली आतिशबाजी हवा की गुणवत्ता को और प्रभावित कर सकती है. इसका असर सिर्फ सांस से जुड़ी बीमारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आंखों की सतह पर भी प्रदूषण के कणों का प्रभाव पड़ता है. वहीं, पटाखों से निकलने वाली चिंगारी और गर्म कण आंखों को सीधी चोट पहुंचा सकते हैं.

शहरीकरण का असर

पटना की प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ और दृष्टिकुंज आई हॉस्पिटल की निदेशक डॉ. निम्मी रानी ने बताया कि दीपावली के आसपास हवा में धूल के कण अधिक रहते हैं. बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहरों में भी आबादी बढ़ने के कारण प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई वाहन उचित रखरखाव के अभाव में अधिक धुआं छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है. इसके अलावा सड़क निर्माण, नाला निर्माण और भवन निर्माण के दौरान भी मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता है.

उड़ती धूल

डॉ. निम्मी रानी ने पटना का उदाहरण देते हुए बताया कि बेली रोड पर सगुना मोड़ के आसपास नालों के ऊपर सड़क बनाने का काम चल रहा है. ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान फेंसिंग और धूल को नियंत्रित करने के इंतजाम नहीं होने से धूल के कण आसपास के वातावरण में फैलते हैं. मौसम की परिस्थितियां भी इस दौरान प्रदूषण को बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं. इसके ऊपर दीपावली की आतिशबाजी हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ा देती है. पिछले कुछ वर्षों में दीपावली के अगले दिन पटना की वायु गुणवत्ता काफी खराब दर्ज की गई है.

"दिवाली पर कई लोग आंखों में खुजली, जलन और पानी आने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. कुछ लोगों को खासतौर पर शाम होते ही आंखों में परेशानी महसूस होने लगती है. इसकी एक बड़ी वजह शाम के समय प्रदूषण के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी है. हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के सूक्ष्म कण आंखों की बाहरी सतह को प्रभावित करते हैं. इससे आंखों में जलन, खुजली और एलर्जी जैसी शिकायतें हो सकती हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों के आसपास रहने वाले लोगों में ऐसी समस्याएं अधिक देखने को मिल रही हैं." -डॉ. निम्मी रानी, निदेशक, दृष्टिकुंज आई हॉस्पिटल

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. निम्मी रानी (ETV Bharat)

हाथ से न मसलें

आंखें शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में शामिल हैं. वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण आंखों की सतह पर पहुंचकर परेशानी पैदा कर सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों को पहले से आंखों में एलर्जी की समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. लगातार आंखों को रगड़ने से परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए खुजली होने पर आंखों को हाथ से मसलने से बचना चाहिए और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

प्रदूषण सूचकांक

एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक ऐसा सूचकांक है, जिसके माध्यम से हवा की गुणवत्ता और उसमें मौजूद प्रदूषकों के स्तर को समझा जाता है. इसे आम लोगों की सुविधा के लिए एक संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. इसके जरिए पता चलता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वह स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी सुरक्षित है. वायु गुणवत्ता की गणना में पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड जैसे प्रदूषकों को शामिल किया जाता है.

छह श्रेणियां

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार सूचकांक को छह श्रेणियों में बांटा गया है. 0 से 50 तक का स्तर अच्छी श्रेणी में आता है. इस स्तर पर हवा की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर मानी जाती है और इसका प्रभाव न्यूनतम होता है. 51 से 100 तक का स्तर संतोषजनक श्रेणी में रहता है. इस स्तर पर सामान्य लोगों को आमतौर पर अधिक परेशानी नहीं होती, हालांकि संवेदनशील लोगों को मामूली परेशानी हो सकती है.

स्वास्थ्य पर असर

101 से 200 तक का स्तर मध्यम श्रेणी में आता है. इस स्तर पर हवा में प्रदूषण की मौजूदगी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. खासकर अस्थमा, फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. पटना में यह आंकड़ा 180 से 200 के बीच है तो यह इसी मध्यम श्रेणी का ऊपरी स्तर है. 201 से 300 तक का स्तर खराब श्रेणी में आता है. इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अधिकतर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है.

खतरनाक हवा

301 से 400 तक का स्तर बहुत खराब श्रेणी में होता है. इस स्थिति में लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. 401 से 500 तक का स्तर गंभीर श्रेणी में आता है. इस स्तर पर स्वस्थ लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और पहले से बीमार लोगों के लिए स्थिति अधिक खतरनाक हो सकती है. इसलिए इस मौसम में सभी को अपनी सेहत और आंखों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है.

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