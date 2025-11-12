ETV Bharat / state

बीकानेर-बांद्रा ट्रेन के AC कोच में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रेलगाड़ी के एसी कोच में अचानक आग लग गई.

देशनोक रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 5:02 PM IST

बीकानेर : बीकानेर-बांद्रा ट्रेन में बुधवार को अचानक आग लग गई. देशनोक रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन के एसी कोच में धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचकर रेल कर्मियों ने फायर सिस्टम से आग को बुझाया. ट्रेन के ब्रेक शू में बुधवार को अचानक आग लग गई. सुबह करीब 9 बजे देशनोक पहुंचने पर घटना हुई. जोधपुर रेल मंडल के प्रवक्ता पुरुषोत्तम परवाल ने बताया कि ट्रेन के ब्रेक में धुआं उठा था, जिसे दुरुस्त कर ट्रेन को रवाना किया गया. किसी तरह की हानि नहीं हुई.

यात्री उतर कर नीचे आए : देशनोक रेलवे स्टेशन पर एसी के डिब्बों में धुआं उठने लग गया, जिससे यात्री रेलगाड़ी से सामान लेकर नीचे उतरने लगे. रेलकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी में ही रखे अग्निशमन सिलेंडर से आग बुझाई. इस दौरान ट्रेन करीब 15 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही. काफी देर बाद आग पूरी तरह बुझने से रेल को वापस रवाना किया गया.

रेल अधिकारियों को किया सूचित : घटना को लेकर रेल अधिकारियों को सूचना दी गई. हालांकि, गनीमत रही की कोई बड़ी घटना नहीं हुई और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. ट्रेन को 15 मिनट बाद में स्टेशन से रवाना कर दिया गया था.

TAGGED:

बीकानेर में ट्रेन में लगी आग
BIKANER BANDRA TRAIN AC COACH
TRAIN AC COACH CAUGHT FIRE
TRAIN FIRE AT DESHNOKE STATION
TRAIN FIRE

