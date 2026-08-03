लालकुआं-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग; शॉर्ट सर्किट से हादसा, रेल रूट बाधित
इस मामले डीआरएम इज्जतनगर के पीआरओ का कहना है कि इंजन में शार्ट सर्किट के कारण रूट बाधित हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 2:32 PM IST
बदायूं: जिले के रेलवे रूट पर मालगांव हाल्ट के पास लालकुआं-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा. इससे ट्रेन नंबर 55328 में सवार पैसेंजर्स में हड़कंप मच गया. सूचना पर रेलवे प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा और आग बुझाई गई.
बरेली-कासगंज रोड अभी कांवड़ यात्रा की वजह से बंद है. घटना के बाद ट्रेन रूट भी फिलहाल बाधित हो गया. ट्रेन के यात्री उतरकर प्राइवेट वाहनों से चले गए. अब दूसरा इंजन ट्रेन को लेकर बदायूं स्टेशन पर आएगा, इसके बाद रेल लाइन क्लियर होने से आने जाने वाली ट्रेनों का रास्ता साफ हो सकेगा.
फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझा रही हैं. करीब ढाई घंटे से रूट बंद है और करीब यह ट्रेन 8:20 पर मालगांव हाल्ट पर पहुंची थी. अब दूसरा इंजन बरेली से पहुंचने के बाद रेलवे का इंजन ट्रेन को ले जाया जाएगा, इसके बाद ही ट्रेन रूट क्लियर होगा.
इस मामले डीआरएम इज्जतनगर के पीआरओ सफदर हुसैन का कहना है कि इंजन में शार्ट सर्किट के कारण रूट बाधित हो गया था. बरेली से दूसरा इंजन भेज दिया गया है. बाधित रूट को खोला जा रहा है, जिससे कुछ ही देर में ट्रेनों का आवागमन सुचारु रूप से शुरू हो जाएगा.
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