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लालकुआं-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग; शॉर्ट सर्किट से हादसा, रेल रूट बाधित

बदायूं में लालकुआं-कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )