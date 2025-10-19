ETV Bharat / state

स्मॉग की चादर से ढका हरियाणा, गुरुग्राम की हवा हुई जहरीली, AQI 500 तक पहुंचा, NCR में GRAP-1 लागू

Smog in Haryana ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में दिवाली से पहले एक बार फिर प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है. खासकर सुबह के समय पूरे हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में हल्की स्मॉग की परत देखने को मिल रही है. शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अधिकतम 500 तक पहुंच गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. हालांकि शहर का औसत AQI 258 दर्ज किया गया. गुरुग्राम एक बार फिर राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा. इसके साथ ही बहादुरगढ़ और नारनौल में भी हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है. हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा: हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह के समय ठंडी हवाओं के साथ हल्की सर्दी महसूस की जा रही है. वहीं दिन में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. राज्य के नारनौल में न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे हरियाणा में सबसे कम रहा. हिसार में 17.7 और गुरुग्राम में 16.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. हरियाणा के कुल सात शहर ऐसे रहे जहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.