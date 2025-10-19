स्मॉग की चादर से ढका हरियाणा, गुरुग्राम की हवा हुई जहरीली, AQI 500 तक पहुंचा, NCR में GRAP-1 लागू
Published : October 19, 2025 at 9:57 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में दिवाली से पहले एक बार फिर प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है. खासकर सुबह के समय पूरे हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में हल्की स्मॉग की परत देखने को मिल रही है. शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अधिकतम 500 तक पहुंच गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. हालांकि शहर का औसत AQI 258 दर्ज किया गया. गुरुग्राम एक बार फिर राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा. इसके साथ ही बहादुरगढ़ और नारनौल में भी हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है.
हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा: हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह के समय ठंडी हवाओं के साथ हल्की सर्दी महसूस की जा रही है. वहीं दिन में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. राज्य के नारनौल में न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे हरियाणा में सबसे कम रहा. हिसार में 17.7 और गुरुग्राम में 16.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. हरियाणा के कुल सात शहर ऐसे रहे जहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 18-10-2025 pic.twitter.com/I5AI3AZi9u— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 18, 2025
22 अक्टूबर तक बारिश की संभावना नहीं: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, 22 अक्टूबर तक हरियाणा में मौसम पूरी तरह से खुश्क रहने की संभावना है. इस दौरान आसमान साफ रहेगा, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. राज्य में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. शनिवार को नूंह जिले में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 18-10-2025 pic.twitter.com/0UUlMSwmWP— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 18, 2025
NCR में GRAP-1 लागू: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण की सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले सभी कारणों पर तुरंत रोक लगाई जाए. GRAP के पहले चरण में धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर रोक, सड़क पर पानी का छिड़काव और वाहनों की जांच जैसे उपाय किए जाते हैं. NCR में GRAP लागू हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई है.
