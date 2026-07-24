ETV Bharat / state

बीजापुर के नैमेड में एसएमडीसी अध्यक्ष चुनाव, 18 मतों से जीते अकलेश शुक्ला

नैमेड के स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ.

Elections in Bijapur Naimed
बीजापुर के नैमेड में चुनाव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिलों में शुमार बीजापुर में कई स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हैं. यहां के नैमेड में स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय में स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति का चुनाव संपन्न हुआ. इसमें अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया. सामान्यतः एसएमडीसी अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से किया जाता है, लेकिन इस बार दो दावेदार सामने आने के कारण नियमानुसार मतदान कराया गया. स्थानीय स्तर पर इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

अकलेश शुक्ला ने दर्ज की जीत

चुनाव में अकलेश शुक्ला और नेहा पटेल के बीच सीधा मुकाबला हुआ. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना की गई. परिणाम में अकलेश शुक्ला को 49 मत प्राप्त हुए, जबकि नेहा पटेल को 31 मत मिले. इस तरह अकलेश शुक्ला ने 18 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर एसएमडीसी अध्यक्ष का पद हासिल किया. पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हुई. मतदान में समिति के पात्र सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना के बाद परिणाम घोषित होते ही समर्थकों ने विजयी प्रत्याशी अकलेश शुक्ला को बधाई दी और खुशी जताई.

Aklesh Shukla Won
अकलेश शुक्ला ने जीत दर्ज की (ETV BHARAT)

शिक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि एसएमडीसी विद्यालय के विकास, संसाधनों के बेहतर उपयोग, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा तथा अभिभावकों और विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे में अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना समिति की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करता है. नैमेड में हुए इस चुनाव ने यह संदेश दिया है कि विद्यालय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संभव है.

Neha Patel Defeated
नेहा पटेल की हुई हार (ETV BHARAT)

सरकार के आश्वासन पर अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म, 5 सितंबर तक मांगें नहीं मानीं तो फिर होगा आंदोलन

नीट पेपर लीक पर एमसीबी में छात्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

TAGGED:

ELECTION IN NAIMED
BIJAPUR SWAMI ATMANAND SCHOOL
बीजापुर एसएमडीसी विद्यालय
बीजापुर न्यूज
SMDC PRESIDENT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.